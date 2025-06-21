'Я была жертвой пропаганды'. Светлана Павелецкая – о скандале с Анной Алхим, счастье с Дмитрием Кулебой и интим-бутике, который помогает ВСУ

Украинская бизнесвумен, соучредитель книжного издательства "Книголав" и любимая женщина бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая неоднократно подвергалась публичной критике – то из-за открытия интим-бутика в центре Киева во время войны, то за высказывания о феминизме. Из последнего – ее подписка на Анну Алхим.

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В интервью OBOZ.UA издатель раскрыла свое истинное отношение к скандальному блогеру, объяснила, почему еще недавно разговаривала на русском, а сейчас агитирует всех переходить на украинский, и поделилась, какие самые сногсшибательные периоды были в ее жизни. Светлана Павелецкая также призналась, осуждает ли интервьюера Рамину и откровенно рассказала о сверхлюбви, которую почувствовала только после развода.

– Светлана, начну с самого "горячего": недавно разгорелся громкий конфликт между блогерами Еленой Мандзюк и Анной Алхим. На последнюю вы были подписаны, потому что, мол, изучали ее. Из-за этого многие фолловеры от вас отписались...

– За все время, с тех пор как веду блог в Instagram, люди массово отписывались от меня дважды. Впервые это было в апреле 2022 года, когда перешла в блоге на украинский язык. И второй раз – когда написала об Анне Алхим. Я подписалась на нее за два месяца до скандала, потому что мои подружки с ней работали по каким-то бьюти-историям и рассказывали, что она очень контроверсионная. А я всегда подписываюсь на время на людей, которые имеют иную позицию, чем я, потому что это помогает мне не жить в своем закрытом пузыре. Так же и отписываюсь. Моя душа не может терпеть это вечно.

Мы должны знать, какие еще нарративы существуют, иначе это путь к консервации и гибели.

Я об этом и написала. Что, конечно, во время войны мир черно-белый, ну нет серого! Также я писала, что считаю слова и поведение Алхим недопустимыми и любой человек, тем более публичный, не имеет права во время войны на такую позицию. Я уверена, что все должны перейти на украинский язык. Я сделала это в 40 лет, мои родители, которые живут в Одессе, – в 73! Люди не имеют права продолжать говорить на русском!

Мы все были жертвами пропаганды, индоктринации российскими нарративами. Умные люди понимают это быстрее, некоторым нужно больше времени. Поэтому я не поддерживаю Анну Алхим и осуждаю ее отношение к русской культуре и пренебрежение украинским.

Но даже если я отношу ее к черному сознательно, мне важно понимать, почему человек ведет себя так, какие нарративы несет, ведь у нее огромное количество подписчиков. Важно знать, что эти люди слышат и за что они ставят лайки. Поэтому когда мои подписчики набросились на меня, было странно, но это опять же интересно, потому что это показало, в каком состоянии общество. Если раньше мы были суперсплоченными вокруг идеи победы, то сейчас начинается поляризация и "расшатывание" общества. У нас всегда будет время искать врагов среди своих, но сейчас есть очевидный внешний враг!

– Уже во время полномасштабного вторжения известный блогер Рамина в интервью с Анной Алхим снова перешла на русский язык. Что думаете по этому поводу? Ведь вы с Дмитрием также давали ей интервью.

– Я Рамину не осуждаю и не имею никаких сомнений относительно ее патриотической позиции и того, сколько она делает для армии, в том числе в информационном пространстве. Я не смотрела то интервью, но мне кажется, что самое главное – чтобы человек умел делать выводы. За последние полтора года, как слежу за ней, не видела у Рамины интервью на русском.

Вы родом из Ивано-Франковска, а я – из Одессы. И в моем окружении не было ни одного человека, который бы говорил на украинском. Вся эта территория была пронизана не скажу, что русскими нарративами, но русской культурой – это 100%, в отличие от запада Украины. И нужно было время, чтобы это осознать и сделать выводы. Мой вывод таков: я была жертвой не в том плане, что я несчастна. Я была жертвой той пропаганды, потому что не думала глубоко, не находила в себе сил или потребности, чтобы задуматься. Даже когда оканчивала школу в 1999 году, все было русскоязычное. В школе я имела проблемы с украинским языком, хотя по другим предметам было все хорошо. Это не то, чем я горжусь, но такая история была. Я сделала выводы, поэтому сейчас работаю и разговариваю исключительно на украинском и не осуждаю тех, кто ошибся, но потом осознал свою ошибку.

– Как считаете, почему открытие вами интим-бутика вызвало такую негативную реакцию в обществе?

– Тема секса в Украине очень табуирована. Когда этот хейт полился, я поняла, что делаю все правильно. Потому что история нашего проекта как раз о нормализации сексуальной жизни, восприятии своей сексуальности и секса как такового. Для меня маркером, не постыдный ли это бизнес, было то, что я поделилась идеей со своими родителями, и хотя им за 70, но они очень спокойно к этому отнеслись, как, собственно, и мой 11-летний сын и муж.

Я думаю, что с поколением людей, не только моим, которым 40+, но и тем, кому 30+, родители еще не говорили о сексе, не было уроков сексуального образования в школе, и потому это что-то такое запретное, чего надо стесняться. Эти комментарии о сексе во время войны для меня вообще очень странные, потому что когда тебя обвиняют в том, что ты не донатишь, а открываешь новый бизнес, это означает, что человек, который обвиняет, сам не донатит или донатит очень мало. Потому что если бы человек донатил постоянно в течение трех с половиной лет с полномасштабного вторжения, он бы знал, что для донаций постоянно где-то надо брать деньги. И смысл нового бизнеса заключается в том, чтобы зарабатывать больше денег и продолжать иметь возможность донатить, потому что, к сожалению, деньги не берутся ниоткуда и их надо зарабатывать. Открывая новый бизнес во время войны, мы создаем рабочие места, мы платим налоги, аренду и таким образом помогаем экономике.

К тому же мы решили, что наш бизнес будет инклюзивным, и это касается не только пандуса, потому что это должна быть база для любого бизнеса. У нас представлена отдельная линейка для людей, которые вследствие физических или ментальных проблем не могут жить полноценной сексуальной жизнью.

Недавно мы были в Барселоне, где третий год подряд проходит крупнейшая европейская выставка товаров для взрослых, где можно увидеть различные тренды. Я также уже девять лет езжу на похожую выставку, но книжную – во Франкфурт. И, в принципе, история с товарами для взрослых такая же, только вместо книг на стендах стоят вибраторы.

Но бизнес всегда есть бизнес, независимо от того, какова его природа. Теперь мы знаем, куда движется индустрия, поэтому отдельное внимание уделяли именно поиску товаров из этой категории, потому что некоторые компании, особенно скандинавские, даже получают государственные гранты, чтобы создавать такие продукты. Это называется handicapped people – люди, у которых, например, нет верхних конечностей, есть отдельные для мужчин устройства, которые помогают им получать сексуальное удовольствие.

Потому что на самом деле секс – это же не о нарисованных половых органах, а о выработке гормонов, которые необходимы для нормального ментального здоровья в том числе. В нашей жизни секс – не прихоть, а это обязательно должно быть, и особенно во время войны, когда пары на расстоянии! Сейчас есть много устройств, которые помогают людям сохранять интимные отношения на расстоянии с помощью диджитализации. И этого не надо стесняться, об этом можно и нужно нормально говорить.

Но знаете, я столько хейта "выгребала" еще во времена работы с правительством и работы на телевидении, что достаточно спокойно к этому отношусь. Иногда, конечно, бывает неприятно, когда пишут: "Лучше бы ты пошла служить, никто из твоей семьи не служит". Я отвечаю, что служит мой родной брат, но людей это не интересует, потому что, мол, это же он служит, почему я им прикрываюсь? Если это попадает в болезненный момент, конечно, вызывает ощущение несправедливости, но потом все забывается.

– Почему после стольких лет работы на телеканале "1+1" вас уволили?

– В 2020 году меня уволили, потому что сменилось руководство. Александр Ткаченко, который много лет был генеральным директором, ушел в политику, а новый директор, несмотря на то что я была членом правления и директором по маркетингу, решил собрать лояльную к себе команду. Поэтому нам пришлось разойтись. Тогда для меня это было травматично, сейчас я понимаю, что это была замечательная история, и я очень благодарна ему за это решение.

– В тот период у вас родился сын. Как удавалось совмещать карьеру с материнством?

– Я верю в то, что никакие отношения в нашей жизни не должны быть жертвенными, потому что жертву никто никогда не ценит. Когда я забеременела, то поняла, что не буду жертвовать карьерой, которая для меня всегда была сверхважной, ради того, чтобы сидеть дома с ребенком. К тому же это было совершенно не мое, поэтому у меня была няня.

Я много работала, но при этом успевала побыть с ребенком, хоть и не очень часто. Когда Саша родился (2013 год), началась Революция достоинства, потом произошла аннексия Крыма, АТО. На телевидении было очень много работы, я не могла ее игнорировать. Сейчас сыну 11 лет. Конечно, всю правду о его детстве я узнаю, когда он пойдет к психологу лет через десять (улыбается), но пока он выглядит не очень травмированным ребенком.

– Параллельно с работой на "1+1" и материнством вы основали книжное издательство "Книголав"?

– Да, и сделала это именно потому, что у меня был ребенок. Я не находила прикольных книг на украинском в Украине, и приходилось везти из-за границы. Я подумала, что это неправильно. Еще добавлю, что тогда я также я училась на МВА (магистр делового администрирования. – Ред.) и писала дипломную работу об издательстве. В результате поняла, что это может быть неплохой бизнес, поэтому предложила партнерам с телеканала "1+1" присоединиться. Так мы создали "Книголав", которому в следующем году уже будет 10 лет. Я очень счастлива, что тогда решилась на этот шаг.

– Скажите, а какая литература лидирует по продажам сегодня?

– Сейчас это художественная литература, которая имеет отношение ко Второй мировой войне, потому что людям важно понимать, что были ужасные вещи, но они закончились, и условно хорошие ребята победили и зло было наказано. Также набирает популярность фантазийная литература.

Думаю, это тоже связано с тем, что люди ищут эскапизма, хотят убежать в другую реальность. Если говорить о бизнесе, не художественной литературе, то наиболее популярным становится такой жанр, как self-help. Это психологическая литература о том, как помочь себе самому, потому что люди уже осознают свои проблемы и пытаются найти их решение.

– Какие книги вы бы посоветовали читать украинцам?

– Я считаю, что надо читать то, что вам нравится. Читать – это очень важно, потому что мы все уже привыкли к коротким формам в Telegram, Instagram, Facebook. Но на самом деле это создает проблемы в анализе информации и в том, что трудно читать большие формы. Поэтому читать надо то, что нравится.

Я люблю триллеры, потому что для меня это выход эмоций. Другой жанр, который также очень люблю, – это ромкомы (жанр комедии, чаще всего о любви. – Ред.). Это такое "пляжное" чтение, которое, наоборот, полностью разгружает мозг и дает возможность ни о чем не думать.

– Читала, что вы ненавидите спорт. Как все-таки пересилили себя и начали заниматься?

– К сожалению, я действительно ненавижу спорт, но понимаю, что он работает. Поэтому через ненависть иду в зал. У женщин наступает возраст, когда уже недостаточно просто проходить 10 тысяч шагов или отказаться от сладкого, с которым, кстати, у меня нет проблем, я к нему очень спокойно отношусь. Спорт – это как чтение: если вырабатывается привычка это делать, то как-то втягиваешься. А если выпадаешь из нее, потом очень трудно заставить себя снова туда идти. Всегда находишь какие-то причины – то погода плохая, то встреча важная. Но мне повезло, что и Дмитрий, и мой сын также ходят в зал, поэтому у нас сложилась команда. Мы поддерживаем друг друга на этом непростом пути (улыбается).

– Хотела поговорить немного о феминизме. После одного интервью вам советовали углубиться в эту тему, мол, чтобы признаться, что именно феминизм позволил вам быть там, где вы сейчас.

– У каждого свое мнение. Я говорила не о том, что против феминизма, а о том, что когда появляется какой-то тренд, то общество всегда предпочитает его радикализировать. Феминизм стал ассоциироваться не с тем, что пишут в книжках, а с таким радикальным течением, где он не за равные права, а против женственности во многих случаях.

Меня обвиняли, что я позволяю мужчине, даже если это не мой муж, условно, заплатить за меня в ресторане или что я принимаю подарки 8 марта и считаю, что ненормально от этого отказываться, потому что меня это устраивает и не унижает. Меня бы унижало это тогда, если бы я не могла сама за себя заплатить и искала мужа, чтобы, условно, в ресторане поесть. А когда у меня есть возможность позволить себе что угодно, мне нравится чувствовать дополнительную заботу. В мире, где ты должна быть суперсильной женщиной, мне нравится иметь моменты, где могу чувствовать себя слабой.

Но всем людям никогда не угодишь, особенно если большое количество подписчиков, ведь у каждого разное психоэмоциональное состояние. Я отношусь максимально нейтрально и спокойно к таким историям. Мне очень нравится, когда мои подписчики сами входят в дискуссии под постами, я радуюсь, что люди начинают общаться.

– В интервью Рамине вы сказали, что 20 лет назад не были готовы к такому большому счастью, имея в виду отношения с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как поняли, что все же готовы?

– Решение о разводе инициировал мой бывший муж. У меня есть два очень важных события в моей жизни – это увольнение и развод. И хотя в моменте мне казалось, что это чуть ли не конец в личной жизни или карьере, впоследствии я поняла, что это таки лучшее, что со мной произошло. Потому что на самом деле это дало мне возможность быть счастливой с Дмитрием. Мне кажется, когда надо решаться – это повод задуматься.

Когда чувствуешь, что это не просто любовь, а какая-то сверхлюбовь, на 100% твой человек. Человек, с которым тебе легче дышать, который не вызывает у тебя никакого раздражения, с которым ты постоянно хочешь быть рядом, по которому скучаешь, даже когда едешь на работу... Ты просто видишь свою жизнь только так, и ты к нему идешь.

Мне кажется, что развод – это никогда не трагедия, а наоборот, новая возможность для двух людей стать счастливыми, потому что если они подходят к разводу, то это означает, что ни один из них не счастлив в этих отношениях. Когда кто-то хочет уйти, а другой это понимает и пытается удержать или стать другим, это никогда не приводит к счастью. Когда кто-то решается такие отношения разорвать, то появляется возможность стать счастливым. Мне кажется, каждый человек заслуживает счастья, и худшее, что можно делать, – это терпеть.

Я уже говорила, что против жертвенности и против жертвовать собой ради отношений, в которых ты несчастлив, неважно, ради детей, родителей или общества. Никто никогда эту жертву не оценит.

– Как найти общий язык с детьми любимого человека?

– У нас не было такой проблемы. Когда началось полномасштабное вторжение, я отправила сына к его папе, который уже давно живет в Швеции. В тот период, когда мы с Дмитрием начали жить вместе, Саша был на расстоянии, а когда вернулся летом прошлого года, отношения были максимально комфортные. Они уже были знакомы онлайн, кроме этого, мы виделись несколько раз за границей, поэтому все прошло спокойно. С детьми Дмитрия так же – его сын уже взрослый, ему 19 лет, дочь – подросток, у нас всех очень хорошие отношения.

Главное – не пытаться стать отцом или мамой другому ребенку, если тебя об этом не просили, или навязывать себя как супердруга. Дети любимого человека – это всегда очень важные люди в твоей жизни, но насколько тебя допускать в их жизнь, решают они.

– Вы с Дмитрием как-то рассказывали, что хотели переехать в село на Полтавщину, открыть там сыроварню. Насколько эта идея близка к реализации?

– Пока это все-таки больше мечта (улыбается).

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