'Муж деньги не давал': избранница Кулебы Светлана Павелецкая открыла новый бизнес и назвала сумму, которую в него вложила

Любимая женщина бывшего главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы – Светлана Павелецкая – открыла новый бизнес. Вместе с партнершами она основала интим-бутик в центре Киева, в который вложила около 10 миллионов гривен.

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Об этом издательница рассказало в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". Бизнесвумен отметила: все средства, которые она потратила на собственное дело, заработала самостоятельно.

"Это (открыть бизнес. – Ред.) не дешево. Думаю, что к моменту выхода в ноль, мы потратим примерно 10 миллионов гривен", – поделилась предприниматель.

По словам Светланы Павелецкой, когда она решила основать сексуально-образовательное пространство, получила поддержку от родных и близких людей. Положительно отреагировал на такой замысел и Дмитрий Кулеба. Как рассказала издательница, в день открытия бизнеса дипломат отметил, что очень сильно гордится ею.

Однако не обошлось и без негатива в сторону Светланы Павелецкой. Бизнесвумен призналась: довольно часто ее упрекали в том, что она смогла основать собственное дело только благодаря финансовой помощи от экс–главы МИД.

"Очень неприятно, когда твои достижения обесценивают, говорят, что ты не можешь что-то делать во время войны, потому что деньги тебе на это дал муж. Но мне муж деньги не давал. Я всю жизнь сама зарабатываю на все свои проекты", – сказала Павелецкая.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дмитрий Кулеба с любимой рассекретили стоимость своих образов.

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