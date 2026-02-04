'Война' между Анджелиной Джоли и Николь Кидман вспыхнула с новой силой: что стало причиной и почему звезды враждуют уже 20 лет

В Голливуде снова заговорили о многолетнем соперничестве между актрисами Анджелиной Джоли и Николь Кидман. Информационным поводом стало назначение австралийской актрисы на главную роль в криминальном сериале Scarpetta ("Скарлетта") – проекте, который годами находился в поле интересов Джоли.

Сериал снят по мотивам бестселлеров Патрисии Корнуэлл и рассказывает о судебно-медицинском эксперте Кей Скарпетте, которая помогает раскрывать сложные убийства. Как сообщают в Radar Online, после первых показов киноиндустрия положительно отреагировала на игру Кидман, а отдельные обозреватели уже называют роль одной из самых сильных в ее телевизионной карьере. Отметим, что в открытый доступ кинолента выйдет только с 11 марта.

Реакция Джоли и обвинения в "украденной роли"

По информации инсайдеров источника, 50-летняя Анджелина Джоли восприняла новость о кастинге крайне эмоционально. Они утверждают, что актриса убеждена: проект "забрали" у нее, хотя официально ее участие в сериале никогда не подтверждалось.

"Энджи (сокращенно от Анджелина. – Ред.) в ярости и говорит, что роль у нее украли. Но правда в том, что ее переиграли... Для сравнения, Энджи живет в определенной иллюзии", – заявил собеседник изданию.

В то же время тот же инсайдер отмечает, что Кидман просто оказалась сильнее на этапе переговоров и лучше ориентируется в современных реалиях телевидения и стриминговых платформ.

Почему преимущество было на стороне Кидман

По словам источника, решающим фактором стала многолетняя стратегия Николь Кидман в телевизионной индустрии. В течение последних десяти лет актриса не только снимается, но и активно вовлечена в продюсерскую работу, сотрудничая с ключевыми студиями и руководителями стримингов.

Среди ее самых известных проектов – "Большая маленькая ложь", "Девять идеальных незнакомцев", "Идеальная пара", "Экспаты" и другие. Инсайдеры подчеркивают, что именно это системное присутствие в телевизионном бизнесе сделало Кидман более привлекательной кандидаткой для роли Скарпетты.

Источник отмечает, что Джоли менее активно работает с голливудскими влиятельными игроками, хотя она "красива, культурно важна и прекрасно играет разные версии себя". Однако из них двоих, по его мнению, именно Кидман является лучшей бизнесвумен.

Соперничество с 2000-х годов

Инсайдеры утверждают, что актрисы всегда сравнивали друг друга: Джоли – представительница известной голливудской семьи, Кидман – актриса из Австралии, которая выстроила карьеру самостоятельно, привлекая внимание индустрии после брака с Томом Крузом.

Таблоид напоминает, что напряжение между Джоли и Кидман якобы тянется еще с начала 2000-х. Одним из ключевых моментов называют ситуацию вокруг фильма "Мистер и миссис Смит" (2005), где Джоли сыграла вместе с Брэдом Питтом. Именно этот проект стал поворотным в ее карьере и личной жизни, когда актеры начали встречаться.

Источник вспоминает, что напряжение между Джоли и Кидман могло усиливаться именно из-за этого. Анджелина якобы была убеждена, что Кидман симпатизирует Дженнифер Энистон в многолетнем публичном противостоянии, которое возникло после развода Питта с Энистон (перед началом отношений с Джоли).

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли готовится начать новую жизнь вдали от США и продает свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе. Актриса настроена переехать за границу и вести гораздо более приватный образ жизни, как только ее младшие дети достигнут совершеннолетия.

