Дженнифер Энистон спустя 20 лет после развода с Брэдом Питтом сделала заявление об его измене с Анджелиной Джоли: тогда не было сил

Американская актриса Дженнифер Энистон в течение длительного времени довольно редко публично комментировала развод с коллегой по цеху Брэдом Питтом, что произошел в 2005 году, однако теперь решила поделиться своими чувствами. По словам знаменитости, ей было очень сложно пережить разрыв с избранником. Тот сложный период она откровенно назвала "любовным треугольником", чем окончательно признала, что тогдашний партнер изменил ей с Анджелиной Джоли.

В частности, как поделилась звезда "Друзей", ситуацию обострял и тот факт, что большое количество мировых медиа "гудели" о ее расставании с Питтом. Разбитое сердце Энистон стало причиной публичного обсуждения, что ухудшало ее эмоциональное состояние. Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair.

"Я просто помню, что это было очень неприятно. Это было очень уязвимое время. Это стало таким познавательным чтивом для людей. Если у них не было мыльных опер, то были таблоиды. Жаль, что это произошло. Но это произошло. И я восприняла это очень близко к сердцу. У меня не было достаточно сил, чтобы не поддаваться этому влиянию", – поделилась селебрити.

Однако все же Дженнифер Энистон старалась не отчаиваться. Тогда она давала себе один и тот же совет: "Просто возьми себя в руки и продолжай идти, девочка".

Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон познакомились в 1998 году во время свидания вслепую, которое организовали их агенты. Они должны были обсудить пиар-роман, однако все обернулось кардинально иначе. Между актерами промелькнула искра и едва ли не сразу они начали встречаться. В 2000 году звезды официально связали себя узами брака и дали друг другу довольно оригинальные свадебные клятвы: Энистон обещала Питту всегда готовить его любимый банановый коктейль, а он обязывался найти баланс на термостате.

Знаменитости часто появлялись вместе на публике и для многих были примером идеальной пары, однако все изменилось, когда актер встретил Анджелину Джоли. В 2005-м они познакомились на съемочной площадке совместной ленты "Мистера и Миссис Смит". Сначала Дженнифер Энистон не догадывалась, что ее избранник испытывает чувства к актрисе, однако когда это стало очевидным, подала на развод.

Брэд Питт и Анджелина Джоли узаконили отношения 23 августа 2014 года на юге Франции. Вместе они воспитывали шестерых детей и, казалось, были идеальной семьей, однако все идиллия разрушилась в 2016-м. Артистка подала на развод с избранником, ведь он кричал на нее и ударил прямо на глазах у дочерей и сыновей. С того момента между звездами начался длительный судебный процесс, в котором удалось поставить точку лишь в конце 2024 года.

Интересно, что когда стало известно о разводе супругов, Дженнифер Энистон дала свой несколько саркастический комментарий. Будто обращаясь к бывшему, она отмечала: "Да, тебя настигла карма!". Тогда инсайдеры раскрыли, что звезда "Друзей" всегда считала, что их союз не будет долговременным.

