Анджелина Джоли готовится начать новую жизнь вдали от США и продает свой роскошный особняк: где будет жить звезда

Голливудская звезда Анджелина Джоли готовится к кардинальным изменениям в своей жизни и планирует покинуть Лос-Анджелес, США, после десятилетий, проведенных в Голливуде с самого детства. Актриса настроена переехать за границу и вести значительно более частный образ жизни, как только ее младшие дети достигнут совершеннолетия.

Видео дня

По информации Page Six и People, 50-летняя актриса уже выставила на продажу свой особняк в престижном районе Лос-Фелиз. Речь идет об исторической резиденции Сесила Б. Демилля, в которой Джоли живет с 2017 года вместе с шестью детьми.

Ориентировочная стоимость недвижимости составляет около 25 миллионов долларов. Источники утверждают, что актриса уже проводит индивидуальные показы дома потенциальным покупателям.

Поместье расположено на территории площадью более 2 га и включает главный особняк, сады, бассейн, студийные помещения и несколько вспомогательных зданий. Джоли приобрела эту недвижимость после развода с Брэдом Питтом и впоследствии полностью отреставрировала ее, превратив в закрытое семейное пространство.

По данным источников, Джоли не планирует окончательно оседать в одном месте. Она намерена разделить свое время между Нью-Йорком, Европой и Камбоджей. В Нью-Йорке актриса развивает свое креативное модное пространство Atelier Jolie. Именно там она видит площадку для новых авторских и гуманитарных проектов.

Особое место в планах Джоли занимает Камбоджа. Она владеет домом в этой стране с 2003 года и неоднократно заявляла о глубокой личной связи с регионом. Актриса имеет камбоджийское гражданство и считает эту страну вторым домом, в частности из-за происхождения ее старшего сына Мэддокса.

Актер и продюсер Дже Бенджамин, которого называют давним другом Джоли, в комментарии Page Six заявил, что переезд для нее – это попытка дистанцироваться от многолетнего напряжения. По его словам, актриса устала от постоянного внимания к ее личной жизни и стремится сосредоточиться только на проектах, которые соответствуют ее личным ценностям и внутренним убеждениям.

Решение Джоли связано и с завершением сложного этапа в ее отношениях с Брэдом Питтом. Их развод официально был урегулирован 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных процессов. В то же время бывшие супруги продолжают юридическое противостояние вокруг французской винодельни Château Miraval, что остается предметом отдельных судебных разбирательств.

Анджелина Джоли не скрывала, что оставалась в Лос-Анджелесе прежде всего ради детей. В 2024 году в интервью The Hollywood Reporter она прямо заявляла, что вынуждена жить в этом городе из-за условий опеки, но планирует уехать сразу после совершеннолетия младших детей. Близнецам Вивьен и Ноксу исполнится 18 лет в июле, после чего юридических ограничений для переезда не останется.

У Джоли и Питта шестеро детей: усыновленные Мэддокс, Пакс и Захара, а также биологические Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. В последние годы несколько из них публично отказались от фамилии отца.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анджелина Джоли впервые показала шрамы после мастэктомии. Грудь она прикрывала ладонью – жест, который был сдержанным, но в то же время красноречивым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!