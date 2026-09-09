Во время экскурсии по Байковому кладбищу к могиле Богдана Ступки подошел неожиданный гость из его прошлого: что он рассказал о легенде кино

Украинского ведущего Славу Демина и юриста Евгения Пронина ждала неожиданная встреча во время экскурсии по Байковому кладбищу. У могилы Богдана Ступки им выпала уникальная возможность пообщаться с человеком из прошлого легендарного актера – его однокурсником, писателем Василием Неволовым.

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Бывший товарищ звезды исторического фильма "Тарас Бульба" не скупился на комплименты в его адрес, а также раскрыл интересные факты о памятнике артисту. Видео с записью разговора появилось на YouTube-канале Славы Демина.

"Ой, Богданчик. Это мой однокурсник. Мы учились вместе. О нем можно книги писать", – сказал писатель, возлагая цветы к памятнику кинозвезды.

Василий Неволов рассказал, что на могиле Богдана Ступки изображены герои из его знаковых спектаклей, в частности, "Энеиды", "Ричарда III", а также "Украденного счастья", которая была "визитной карточкой" актера. Как отметил однокурсник артиста, он не менее 35 лет играл в постановке по пьесе Ивана Франко.

Отметим, что память о легендарном актере была увековечена также оригинальной скульптурой в виде вырванного дерева. На его корнях установлены гуцульский подсвечник-троица и крестик, который является точной копией того, который носил на груди Богдан Ступка.

Легенда кино отошел в вечность 22 июля 2012 года. Его сердце остановилось на 71-м году жизни из-за тяжелой болезни – рака костей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Богдан Ступка написал в секретном письме Виктору Януковичу перед смертью и какой ответ получил.

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