Последняя просьба легенды: что Богдан Ступка написал в секретном письме к Януковичу перед смертью и какой ответ получил

27 августа легендарному украинскому актеру Богдану Ступке могло бы исполниться 85 лет. Большую часть своей жизни лауреат Шевченковской премии посвятил служению отечественной сцене и киноиндустрии, а особое место в его биографии занимал Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. С 2001 по 2012 годы артист занимал должность художественного руководителя культурного учреждения, а в конце жизни старался сделать все возможное, чтобы обеспечить ему хорошее будущее.

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Перед смертью Богдан Ступка даже написал тайное письмо тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу с предложением кандидатуры нового художественного руководителя Театра Франко. Об этом в свое время рассказал актер Богдан Бенюк.

Как вспоминал артист, коллектив театра хотел видеть во главе не постороннего человека, а того, кто непосредственно разбирался в специфике работы культурного учреждения. Тогда Виктор Янукович якобы пообещал исполнить волю Богдана Ступки.

Напомним, что легендарный актер ушел из жизни 22 июля 2012 года. Причиной трагедии стал сердечный приступ на фоне тяжелого и быстро прогрессирующего заболевания – рака костей. Последние дни жизни он провел в кровати столичной больницы "Феофания".

Прощание с Богданом Ступкой состоялось 24 июля в Театре Франко. Проводить артиста в последний путь пришли его родные, коллеги и сотни поклонников. Кроме того, на траурной церемонии появился и Виктор Янукович, прервав свой отпуск в Крыму. Тогдашний президент возложил к гробу Ступки букет красных роз, а также пообщался с его близкими.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер Федор Гуринец, который был нелюбимым учеником Богдана Ступки, удивил "закидонами" мастера и о том, о чем спрашивает у его могилы.

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