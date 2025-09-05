Памятник в виде вырванного дерева и перевернутая ваза: как сейчас выглядит могила легендарного Богдана Ступки

22 июля 2012 года отошел в вечность легендарный украинский актер Богдан Ступка, который успел сыграть более 200 ролей в театральных постановках и кино. Артист был невероятно многогранной личностью, поэтому и его могила на Байковом кладбище имеет необычный вид.

Видео дня

Кроме традиционного надгробия с фотографией, на месте захоронения лауреата Шевченковской премии размещена оригинальная скульптура в виде вырванного дерева. На ее верхушке можно заметить гуцульский подсвечник-тройку и крестик, что является точной копией того, который носил на груди актер. OBOZ.UA побывал на могиле артиста и покажет, как она выглядит.

На месте захоронения Богдана Ступки можно увидеть большое количество цветов. Они лежат на верхушке скульптуры выкорчеванного дерева, а также в вазе, которая, кстати, перевернута. Вокруг могилы размещено также немало свечей.

Интересно, что по первоначальному плану памятник Богдану Ступке должен был иметь вид бронзовой руки, держащей на мизинце театральную маску. Однако, из-за изменения ситуации в стране, скульптор Михаил Рева переиначил свой замысел.

"Я долго искал решение, и однажды, после урагана в Одессе, увидел выкорчеванное огромное дерево и понял: это то, что может быть! Появились первые эскизы: дерево, растущее корнями вверх, на котором есть своеобразный вертеп – плоские фигуры, в которых можно увидеть образы, созданные Богданом Сильвестровичем. Но когда произошли ужасные события на Майдане, мне казалось, что все, что я придумал, было очень просто, будто какая-то иллюстрация к сказке", – говорил художник.

Тогда Михаил Рева попросил Остапа Ступку отвезти его в родное село легендарного отца – Куликов. Там скульптор увидел старое дерево, которое имело идентичный вид с его идеей, и окончательно принял решение о форме памятника артисту. В частности, на могиле Богдана Ступки есть черно-белая мозаика, где изображен легендарный актер в лучших ролях.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на могиле легендарного Чапкиса исправили грубую ошибку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!