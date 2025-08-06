Внебольничная остановка сердца: СМИ получили доступ к свидетельству о смерти Оззи Осборна

В свидетельстве о смерти известного британского рок-музыканта Джона Майклв "Оззи" Осборна его болезнь Паркинсона обозначена лишь как сопровождающая болезнь. Первым и главным фактором смерти в документе указана внебольничная остановка сердца во время инфаркта; вторым указана ишемическая болезнь сердца.

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Так указано в свидетельстве о смерти, которое в реестр подала дочь музыканта Эйми Осборн. Издание New York Times, которое видело документ, отмечает, что в графе "профессия" Эйми указала, что ее отец работал "автором песен, исполнителем и рок-легендой".

В частности, в документе указано, что фронтмен Black Sabbath умер 22 июля в возрасте 76 лет"от остановки сердца вне медицинского учреждения, острого инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона с вегетативной дисфункцией (суставные причины)".

В то же время следов запрещенных веществ в организме музыканта экспертиза не обнаружила.

Как умер Оззи Осборн: что произошло утром 22 июля

В 10:30 утра 22 июля экстренным службам Великобритании поступил вызов из имения Осборна. Сообщалось, что его состояние – критическое. В поместье Welders House был немедленно направлен вертолет Thames Valley Air Ambulance с базы ВВС Бенсон. Вертолет приземлился прямо на территории поместья, а медики находились внутри дома около двух часов, пытаясь стабилизировать музыканта.

К сожалению, все реанимационные мероприятия оказались безрезультатными – сердце Оззи остановилось дома, в кругу близких и под звуки любимой музыки.

Инсайдеры, приближенные к семье, рассказали, что смерть музыканта была спокойной: "самая большая надежда" жены Осборна осуществилась, и последние дни "Оззи провел в Англии, в окружении семьи, музыки и в месте, которое он называл домом".

Как писал OBOZ.UA, за день до частной церемонии, 30 июля, в Бирмингеме состоялась большая похоронная процессия. Именно там родился Оззи и начал свою музыкальную карьеру. Тысячи фанатов вышли на улицы, чтобы попрощаться с иконой. Процессия стартовала в 13:00 и прошла Брод-стрит местом, которое стало символом Black Sabbath – и завершилась у моста с одноименным названием.

Вдова музыканта – 72-летняя Шэрон Осборн – прибыла на церемонию вместе с их детьми: Келли, Джеком, Эйми, а также с Луи — сыном Оззи от первого брака с Тельмой Райли. Все были в черном и держали в руках личные вещи на память об отце и муже. Камеры зафиксировали эмоциональные моменты: как Шэрон со слезами обнимает Келли, держит за руки Джека, а Эйми стоит рядом, глубоко погруженная в скорбь. Келли также была замечена рядом со своим женихом Сидом Уилсоном и их двухлетним сыном.

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