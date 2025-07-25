На спасение отправили вертолет: журналисты выяснили подробности смерти Оззи Осборна

Смерть английского рок-музыканта, вокалиста культовой группы Black Sabbath Оззи Осборна стала мучительной и неожиданной как для его семьи, так и поклонников. Близкие знаменитости, который имел серьезные проблемы со здоровьем, решили не разглашать официальной причины его ухода в мир иной, однако журналистам удалось выяснить, какими были последние часы жизни артиста.

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Как сообщает Metro, в 10:30 утра 22 июля экстренным службам поступило сообщение, что звезда находится в критическом состоянии. В имение исполнителя был отправлен вертолет скорой помощи Thames Valley Air Ambulance, который вылетел с базы ВВС Бенсон в Оксфордшире, Англия, что расположена примерно в 43 километрах от недвижимости.

Когда вертолет приземлился на территории дома Оззи Осборна, медики находились на месте около двух часов и оказывали артисту реанимационную помощь. Однако, к сожалению, несмотря на все усилия специалисты скорой помощи, спасти знаменитость не удалось. Его сердце остановилось в возрасте 76 лет, когда он был в собственном особняке Welders House в кругу семьи.

Как отмечают журналисты, жители соседнего населенного пункта видели, как в небе пролетел вертолет и приземлился возле имения рокера. Один из них поделился: "Мы опасались, что это может быть для него, поскольку было известно, что у него слабое здоровье". Около 12:30 вертолет возвращался на базу.

Инсайдер, приближенный к семье Оззи Осборна, сообщил, что легендарный музыкант умер спокойно: "Самая большая надежда Шэрон (жена Осборна – Ред.) осуществилась. Сейчас она сосредоточена на этом. Последние дни Оззи провел в Англии, в окружении семьи, музыки и в месте, которое он называл домом".

Напомним, что вокалист группы Black Sabbath всегда был откровенен с поклонниками относительно проблем со здоровьем. Так в 2025-м он признался, что последние годы испытывал депрессию, а в определенный момент жизни даже задумывался о самоубийстве. В 2003-м Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона, которая вызывала серьезные двигательные нарушения. Артист также перенес многочисленные осложнения после операций на шее и спине, в частности в 2019 и 2023 годах. После падения в собственном имении состояние знаменитости ухудшилось и он мог передвигаться только на кресле колесном.

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