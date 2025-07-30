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Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
5 минут
3,1 т.
Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

Смерть английского рок-музыканта, фронтмена культовой группы Black Sabbath Оззи Осборна стала болезненным ударом для его семьи, друзей и миллионов поклонников во всем мире. Всего через несколько дней после подтверждения трагической новости стало известно, что в его родном Бирмингеме, Великобритания, готовят грандиозное "празднование жизни" рок-иконы, а после этого состоятся частные похороны.

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Родные подтверждали, что Оззи Осборн ушел из жизни в окружении близких. Его жена Шэрон до сих пор находится в крайне уязвимом состоянии. По словам инсайдеров, она мечтает похоронить мужа в частном саду их поместья Welders House. В Бирмингеме же, где Осборн родился и в последний раз выступал, тысячи поклонников вышли на улицы, чтобы попрощаться с легендой. Трансляцию с церемонии вел Sky News.

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15:42 Вдова музыканта, Шэрон, показывает знак мира фанатам, которые вышли на улицы Бирмингема провести артиста в последний путь.

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

15:34 Процессия в Бирмингеме завершилась. Кортеж прошел своим маршрутом по Брод-стрит и к мосту Black Sabbath. Тысячи фанатов скандировали "Оззи, Оззи, Оззи, Оззи", пока катафалк медленно двигался. Процессия остановилась, чтобы семья возложила цветы. Частные похороны запланированы на сегодня, 30 июля, днем.

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков
Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

15:32 Семья Осборнов чтит музыканта, возлагая цветы в гроб. Шэрон и дети Джек, Эйми и Келли в слезах. Из толпы раздаются возгласы: "С любовью, Осборны!"

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

15:24 Осборны выходят к фанатам на мосту Black Sabbath. Один из поклонников громко благодарит Оззи – его поддерживает вся толпа. Шэрон эмоциональна, некоторые в толпе плачут.

15:14 Кортеж останавливается. Шэрон и дети внимательно смотрят на море цветов, открыток и портретов. Они были ошеломлены поддержкой.

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

15:10 На Брод-стрит фанаты выкрикивают "Оззи! Оззи! Оззи!", бросают розы и держат баннеры с надписями "Мы тебя любим". Улица полностью заполнена людьми.

15:09 Процессию возглавляет духовой оркестр, играющий песни Black Sabbath.

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

15:05 Катафалк с телом Оззи выезжает на маршрут. Брод-стрит перекрыта еще с 7 утра. Люди занимают места с самого утра, чтобы провести в последний путь своего кумира.

14:54 Мэр Бирмингема Зафар Икбал заявляет: "Мы гордимся тем, что он сегодня здесь, и я очень благодарен Шарон Осборн и его семье. Для нас большая честь, что он в последний раз здесь. Вы видите тысячи людей и их любовь к Оззи – ее чувствуешь в воздухе. Он сделал Астон известным, он сделал Бирмингем известным".

14:29 Начало процессии. Тысячи фанатов собрались в центре города. Общественный транспорт изменил свой маршрут. Движение кортежа транслируется в прямом эфире.

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

14:16 Грэм Райт, бывший тур-менеджер Black Sabbath, вспоминает: "Сегодня будут течь слезы, когда мы увидим Оззи – принца Смеха, а не Тьмы. Он действительно был таким. Мы все будем скучать по нему". По словам Грэма, прощальное выступление было тяжелым, но важным для Оззи.

14:10 Возле дома Осборна люди со всего мира оставляют цветы, свечи и письма. Открыт специальный электронный адрес для воспоминаний, куда поступило уже более 800 писем.

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

13:21 Толпы заполняют центр города. Люди стоят вдоль Брод-стрит с цветами, постерами и фотографиями рок-легенды.

13:01 В центре Бирмингема – десятки баннеров в честь Black Sabbath и Оззи Осборна.

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

Как умер Оззи Осборн: что произошло утром 22 июля

В 10:30 утра 22 июля экстренным службам Великобритании поступил вызов из имения Осборна. Сообщалось, что его состояние – критическое. В поместье Welders House был немедленно направлен вертолет Thames Valley Air Ambulance с базы ВВС Бенсон. Вертолет приземлился прямо на территории поместья, а медики находились внутри дома около двух часов, пытаясь стабилизировать музыканта. К сожалению, все реанимационные мероприятия оказались безрезультатными – сердце Оззи остановилось дома, в кругу близких и под звуки любимой музыки.

Инсайдеры, приближенные к семье, рассказали, что смерть музыканта была спокойной. "Самая большая надежда Шэрон (жена Осборна – Ред.) осуществилась. Сейчас она сосредоточена на этом. Последние дни Оззи провел в Англии, в окружении семьи, музыки и в месте, которое он называл домом".

Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

Ранее OBOZ.UA писал, что Оззи Осборн никогда не скрывал проблем со здоровьем. В 2003 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, которая постепенно привела к серьезным двигательным расстройствам. В 2019-м после падения дома певец перенес несколько сложных операций на спине и шее, а в 2023-м – еще одно хирургическое вмешательство, после которого был вынужден передвигаться в кресле колесном.

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