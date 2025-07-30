Размах похорон впечатляет: как прошло прощание с Оззи Осборном, на которое снесли тысячи последних подарков

Смерть английского рок-музыканта, фронтмена культовой группы Black Sabbath Оззи Осборна стала болезненным ударом для его семьи, друзей и миллионов поклонников во всем мире. Всего через несколько дней после подтверждения трагической новости стало известно, что в его родном Бирмингеме, Великобритания, готовят грандиозное "празднование жизни" рок-иконы, а после этого состоятся частные похороны.

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Родные подтверждали, что Оззи Осборн ушел из жизни в окружении близких. Его жена Шэрон до сих пор находится в крайне уязвимом состоянии. По словам инсайдеров, она мечтает похоронить мужа в частном саду их поместья Welders House. В Бирмингеме же, где Осборн родился и в последний раз выступал, тысячи поклонников вышли на улицы, чтобы попрощаться с легендой. Трансляцию с церемонии вел Sky News.

15:42 Вдова музыканта, Шэрон, показывает знак мира фанатам, которые вышли на улицы Бирмингема провести артиста в последний путь.

15:34 Процессия в Бирмингеме завершилась. Кортеж прошел своим маршрутом по Брод-стрит и к мосту Black Sabbath. Тысячи фанатов скандировали "Оззи, Оззи, Оззи, Оззи", пока катафалк медленно двигался. Процессия остановилась, чтобы семья возложила цветы. Частные похороны запланированы на сегодня, 30 июля, днем.

15:32 Семья Осборнов чтит музыканта, возлагая цветы в гроб. Шэрон и дети Джек, Эйми и Келли в слезах. Из толпы раздаются возгласы: "С любовью, Осборны!"

15:24 Осборны выходят к фанатам на мосту Black Sabbath. Один из поклонников громко благодарит Оззи – его поддерживает вся толпа. Шэрон эмоциональна, некоторые в толпе плачут.

15:14 Кортеж останавливается. Шэрон и дети внимательно смотрят на море цветов, открыток и портретов. Они были ошеломлены поддержкой.

15:10 На Брод-стрит фанаты выкрикивают "Оззи! Оззи! Оззи!", бросают розы и держат баннеры с надписями "Мы тебя любим". Улица полностью заполнена людьми.

15:09 Процессию возглавляет духовой оркестр, играющий песни Black Sabbath.

15:05 Катафалк с телом Оззи выезжает на маршрут. Брод-стрит перекрыта еще с 7 утра. Люди занимают места с самого утра, чтобы провести в последний путь своего кумира.

14:54 Мэр Бирмингема Зафар Икбал заявляет: "Мы гордимся тем, что он сегодня здесь, и я очень благодарен Шарон Осборн и его семье. Для нас большая честь, что он в последний раз здесь. Вы видите тысячи людей и их любовь к Оззи – ее чувствуешь в воздухе. Он сделал Астон известным, он сделал Бирмингем известным".

14:29 Начало процессии. Тысячи фанатов собрались в центре города. Общественный транспорт изменил свой маршрут. Движение кортежа транслируется в прямом эфире.

14:16 Грэм Райт, бывший тур-менеджер Black Sabbath, вспоминает: "Сегодня будут течь слезы, когда мы увидим Оззи – принца Смеха, а не Тьмы. Он действительно был таким. Мы все будем скучать по нему". По словам Грэма, прощальное выступление было тяжелым, но важным для Оззи.

14:10 Возле дома Осборна люди со всего мира оставляют цветы, свечи и письма. Открыт специальный электронный адрес для воспоминаний, куда поступило уже более 800 писем.

13:21 Толпы заполняют центр города. Люди стоят вдоль Брод-стрит с цветами, постерами и фотографиями рок-легенды.

13:01 В центре Бирмингема – десятки баннеров в честь Black Sabbath и Оззи Осборна.

Как умер Оззи Осборн: что произошло утром 22 июля

В 10:30 утра 22 июля экстренным службам Великобритании поступил вызов из имения Осборна. Сообщалось, что его состояние – критическое. В поместье Welders House был немедленно направлен вертолет Thames Valley Air Ambulance с базы ВВС Бенсон. Вертолет приземлился прямо на территории поместья, а медики находились внутри дома около двух часов, пытаясь стабилизировать музыканта. К сожалению, все реанимационные мероприятия оказались безрезультатными – сердце Оззи остановилось дома, в кругу близких и под звуки любимой музыки.

Инсайдеры, приближенные к семье, рассказали, что смерть музыканта была спокойной. "Самая большая надежда Шэрон (жена Осборна – Ред.) осуществилась. Сейчас она сосредоточена на этом. Последние дни Оззи провел в Англии, в окружении семьи, музыки и в месте, которое он называл домом".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оззи Осборн никогда не скрывал проблем со здоровьем. В 2003 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, которая постепенно привела к серьезным двигательным расстройствам. В 2019-м после падения дома певец перенес несколько сложных операций на спине и шее, а в 2023-м – еще одно хирургическое вмешательство, после которого был вынужден передвигаться в кресле колесном.

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