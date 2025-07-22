Умер рок-музыкант Оззи Осборн: чем он запомнился

Во вторник, 22 июля умер вокалист известной группы Black Sabbath Оззи Осборн. Икона metal-музыки, британский музыкант ушел из жизни в возрасте 76 лет, всего через несколько недель после трогательного финального концерта в Villa Park.

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О смерти легендарного музыканта сообщило издание Sky News. Издание ссылается на заявление семьи Оззи Осборна.

"С гораздо большей печалью, чем можно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн умер этим утром. Он был со своей семьей и умер, окруженный любовью", – сообщила его семья.

Что стало причиной смерти музыканта, не сообщается, однако известно, что в последнее время он имел проблемы со здоровьем

Оззи Осборн страдал болезнью Паркинсона и уже передвигался только на инвалидной коляске. Он также имел другие проблемы со здоровьем в последние годы, включая осложнения от травм, полученных во время падения в 2019 году.

Менее трех недель назад, 6 июля в британском городе Бирмингем на футбольном стадионе Villa Park состоялся последний концерт легендарной группы Black Sabbath, который поставил точку в более чем полувековой карьере коллектива. Решение отказаться от дальнейших выступлений было связано с состоянием здоровья Оззи Осборна.

Во время прощального выступления Оззи Осборн появился перед фанатами на черном крылатом троне, который изготовили специально для этого мероприятия. Он попрощался с поклонниками словами: "Вы не представляете, что я чувствую – благодарю вас от всего сердца".

Незадолго до этого выступления музыкант в интервью радиостанции SiriusXM Оззи сказал, что несмотря на болезнь, гордится тем, чего он достиг за время своей карьеры.

"Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, что мне пришло в голову? Как бы я ни ныл, я по-прежнему жив. Хоть я и жалуюсь, что не могу ходить, я понимаю, что множество людей не сделали и половины того, что сделал я, и уже умерли", – сказал тогда звезда сцены.