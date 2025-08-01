Вход по черным приглашениям и подарки гостям: стало известно, как прошел частный похорон Оззи Осборна и где рокер завещал его похоронить

После шокирующей новости о смерти легенды хэви-метала Оззи Осборна, который ушел из жизни 22 июля на 77-м году после длительной борьбы с болезнью Паркинсона, его семья и ближайший круг друзей провели музыканта в последний путь. Похороны были закрытыми, и, как того желал сам артист, превратились не в траурное событие, а в настоящее празднование жизни.

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Как пишет New York Post, церемония прощания состоялась 31 июля в поместье Осборнов в живописном Бакингемшире, Англия. Это место, а именно берег озера, певец заранее определил как место своего последнего упокоения. У воды была установлена мемориальная композиция из цветов и большой венок с надписью "Оззи, черт возьми, Осборн" – цитатой, которая красноречиво отражает характер музыканта.

На частную поминальную службу пригласили 110 человек – все получили специальные черные приглашения с крестом и надписью "С любовью памяти об Оззи Осборне". Гостей замечали, когда они покидали скромный отель неподалеку и направлялись в поместье, где проходила церемония. На месте была усилена охрана, чтобы сохранить конфиденциальность события. Один из инсайдеров отметил: "Все на службе просто хотели поддержать Шэрон и детей, это было ужасное время".

На церемонии присутствовали как родственники, так и многолетние коллеги Осборна. Среди них – его давний гитарист Закк Уайлд, который возглавил скорбную процессию. Также приехали Мэрилин Мэнсон с женой Линдси Усич, Роб Зомби, фронтмен Slipknot Кори Тейлор, Джеймс Гэтфилд из Metallica, Элтон Джон, актер Стивен Ри и молодой музыкант Yungblud, который за последние годы очень сблизился с Оззи. Были и ветераны Black Sabbath – Тони Айомми, Теренс "Хизер" Батлер и Билл Уорд.

На территории поместья установили сцену, где в течение дня звучала живая музыка. Известные артисты исполняли композиции в память об Оззи – как хиты, так и личные посвящения. Присутствующие возносили тосты, делились теплыми воспоминаниями, смеялись и плакали. По словам источника, дом был заполнен фотографиями Осборна разных лет. Каждому гостю подарили портрет певца на память.

Как умер Оззи Осборн: что произошло утром 22 июля

В 10:30 утра 22 июля экстренным службам Великобритании поступил вызов из имения Осборна. Сообщалось, что его состояние – критическое. В поместье Welders House был немедленно направлен вертолет Thames Valley Air Ambulance с базы ВВС Бенсон. Вертолет приземлился прямо на территории поместья, а медики находились внутри дома около двух часов, пытаясь стабилизировать музыканта. К сожалению, все реанимационные мероприятия оказались безрезультатными – сердце Оззи остановилось дома, в кругу близких и под звуки любимой музыки.

Инсайдеры, приближенные к семье, рассказали, что смерть музыканта была спокойной: "Самая большая надежда Шэрон (жена Осборна – Ред.) осуществилась. Сейчас она сосредоточена на этом. Последние дни Оззи провел в Англии, в окружении семьи, музыки и в месте, которое он называл домом".

Как писал OBOZ.UA, за день до частной церемонии, 30 июля, в Бирмингеме состоялась большая похоронная процессия. Именно там родился Оззи и начал свою музыкальную карьеру. Тысячи фанатов вышли на улицы, чтобы попрощаться с иконой. Процессия стартовала в 13:00 и прошла Брод-стрит местом, которое стало символом Black Sabbath – и завершилась у моста с одноименным названием.

Вдова музыканта – 72-летняя Шэрон Осборн – прибыла на церемонию вместе с их детьми: Келли, Джеком, Эйми, а также с Луи — сыном Оззи от первого брака с Тельмой Райли. Все были в черном и держали в руках личные вещи на память об отце и муже. Камеры зафиксировали эмоциональные моменты: как Шэрон со слезами обнимает Келли, держит за руки Джека, а Эйми стоит рядом, глубоко погруженная в скорбь. Келли также была замечена рядом со своим женихом Сидом Уилсоном и их двухлетним сыном.

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