Влияет на Трампа и переступает протокол: в Великобритании назвали признаки 'особой' связи Зеленского с королем

Можно заметить, что официальные встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и королем Чарльзом III проходят в довольно теплой атмосфере. 76-летний монарх всегда приветливо встречает украинского лидера, а также публично выражает поддержку нашему государству в войне с Россией, что, по словам экспертов из Великобритании, указывает на "особую" связь между ними.

Видео дня

Отмечается, что Чарльз III демонстрирует кардинально иной подход к правлению, чем его мама, покойная королева Елизавета II, ведь не остается в стороне от конфликтов в мире. Соответствующая информация появилась на сайте издания Daily Mail.

Отклонение от королевского протокола

Согласно дипломатическим правилам, которых придерживаются члены семьи монархов Великобритании, Чарльз III должен оставаться беспристрастным и не становиться на сторону ни одной страны во время конфликтов. Такую позицию ярко демонстрировала Елизавета II, однако ее сын пошел кардинально другим путем.

Во вторую годовщину полномасштабной войны монарх обнародовал официальное послание к украинцам, где выразил искреннее восхищение смелостью нашего народа. Его Величество написал: "Решительность и сила украинского народа продолжают вдохновлять, поскольку безосновательная атака на их землю, их жизнь и средства к существованию вступает в третий, трагический год. Несмотря на огромные трудности и боль, которые им причинены, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым мир так тесно их ассоциирует. Это настоящая доблесть перед лицом неописуемой агрессии".

В частности Чарльз III подчеркнул: рад, что Великобритания и другие страны продолжают поддерживать Украину в это чрезвычайно сложное время. Он выразил соболезнования всем украинцам, которые пострадали из-за террористической деятельности РФ.

Встреча с Зеленским после ссоры в Белом доме

28 февраля украинский гарант совершил официальный визит в США, где встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Во время разговора между главами государств несколько раз возникали споры. Разговор на повышенных тонах спровоцировали некорректные высказывания американских политиков относительно количества погибших на войне украинцев и потерянных территорий, а также слова Зеленского о том, что наша страна не прекратит огонь без гарантий безопасности.

Через несколько дней после напряженных переговоров президент Украины приехал в поместье Сандрингем, где пообщался с Чарльзом III. Король лично встретил Владимира Зеленского возле частной усадьбы Виндзорской династии и с широкой улыбкой пожал ему руку.

"Их совместное фото заменяет тысячу слов. На нем видно, что король стоит бок о бок с Украиной", – говорила королевский редактор Daily Mail Ребекка.

Теплые жесты во время приемов

Стоит заметить, что согласно королевскому протоколу, физический контакт с монархами во время деловых встреч ограничивается только рукопожатием. Однако, здороваясь с Владимиром Зеленским, Чарльз III несколько нарушал привычные правила. Его Величество осторожно клал руку на локоть украинского лидера.

Вероятное давление на Дональда Трампа

Некоторые эксперты предполагают, что король Великобритании сильно влияет на отношение 47-го президента США к поддержке Украины. Во время совместного ужина с Дональдом Трампом в сентябре этого года Чарльз III произнес речь, где призвал союзников объединиться и помочь нашей стране остановить российскую агрессию.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – сказал монарх, в ответ на что Трамп кивнул головой.

Вскоре дипломатические источники издания The Telegraph сообщили, что во время делового визита в Великобританию президент США несколько раз частно встречался с Чарльзом III. Эти разговоры серьезно повлияли на формирование нового взгляда Трампа на возможность победы Украины.

Американский политик неоднократно высказывал мнение, что Киеву следует уступить часть территорий ради прекращения боевых действий. Однако после встречи с Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН Трамп неожиданно заявил, что Украина способна вернуть все свои земли.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сестра Чарльза III во второй раз приехала в Украину и встретилась с супругами Зеленских.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!