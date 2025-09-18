'Мы стоим вместе': Король Чарльз в присутствии Трампа призвал к поддержке Украины

Король Великобритании Чарльз III во время совместного ужина с президентом США Дональдом Трампом призвал союзников объединиться для поддержки Украины. Он подчеркнул, что нужно действовать вместе, чтобы остановить российскую тиранию и агрессию.

Видео дня

Такое заявление король Великобритании Чарльз III произнес на банкете в честь американского лидера Дональда Трампа. Его слова цитирует издание Sky News, которое вело прямую трансляцию приема.

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", – сказал Король.

При этом президент США Дональд Трамп кивнул в ответ на его слова.

О чем еще говорил Чарльз в своей речи

Во время своей речи Чарльз напомнил о давней общей истории Великобритании и США. Монарх вспомнил, что обе страны "вместе боролись, чтобы победить силы тирании" в двух мировых войнах.

Король также сказал о "новой эре" их партнерства и выразил надежду, что Великобритания и США смогут "пойти еще дальше" в экономическом сотрудничестве, чем предусмотрено торговым соглашением, подписанным в начале этого года.

Визит Дональда и Мелании Трамп в Великобританию

Президент США совершил второй государственный визит в Великобританию вместе со своей женой. Перед вылетом из США Трамп подчеркнул, что хочет помочь Лондону усовершенствовать торговое соглашение, а также планирует встретиться со своим "другом" Чарльзом III.

В среду американский лидер с женой прибыли в Виндзорский замок. Там их встретили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Отмечается, что для визита привлечен крупнейший в истории Великобритании почетный караул – 1300 военнослужащих армии, Королевского флота и ВВС.

Правительство Великобритании планирует донести до США важность сохранения обязательств перед НАТО и продолжения поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию со своим историческим вторым государственным визитом, который сочетает королевскую церемонию, торговые переговоры и международную политику. Он заявил, что считает эту поездку честью и подчеркнул, что имеет "очень хорошие" отношения с Британией.

