Стало известно, когда состоится прощание со Степаном Гигой и где артист завещал быть похороненным

В команде народного артиста Украины Степана Гиги, который отошел в вечность 12 декабря, сообщили официальную информацию о его похоронах. Прощание с исполнителем состоится 14 декабря в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла города Львова. Церемония начнется в 16:00, а в 19:00 будет совершен чин парастаса. В общем прощание продлится до 23:00.

Соответствующая информация появилась на официальной Instagram-странице исполнителя. Степан Гига завещал быть похороненным на Лычаковском кладбище, поэтому, как отметил мэр Львова Андрей Садовый, его последняя воля будет выполнена.

Похороны запланированы на понедельник, 15 декабря, и будут начаты в 14:00 в том же храме. Примерно в 15:00 на площади Рынок пройдет общегородское прощание с маэстро. Степана Гигу похоронят на 75 поле Лычаковского кладбища.

"Степан Гига был и навсегда останется голосом, который знает и узнает Украина. Его песни – это память поколений, искренность, любовь и правда, которые будут звучать вечно. Спасибо каждому, кто придет разделить эту боль и провести артиста в последний путь. Светлая память", – говорится в посте.

Смерть исполнителя

19 ноября представители Степана Гиги сообщили, что артист попал в больницу. Тогда медики провели исполнителю срочное оперативное вмешательство, после которого он находился в тяжелом, однако стабильном состоянии. Ни семья, ни команда народного артиста не делали никаких комментариев относительно характера его заболевания.

Со временем блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, отметил: состояние Степана Гиги осложнилось на фоне сахарного диабета. Из-за этого врачам пришлось ампутировать знаменитости ногу. К сожалению, спасти жизнь исполнителя так и не удалось. 12 декабря его сердце остановилось.

