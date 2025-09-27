Кто убедил Трампа, что Украина может победить в войне: СМИ назвали имя

Государственный визит Дональда Трампа в Великобританию стал ключевым моментом в изменении его взгляда на войну в Украине. Большое влияние на это имел король Чарльз III.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, во время государственного визита Трампа в Великобританию состоялся ряд частных встреч с монархом, во время которых обсуждалась ситуация на фронте.

Эти разговоры были чрезвычайно важными для формирования нового взгляда Трампа на возможность победы Украины.

Ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что Киеву следует уступить часть территорий ради прекращения боевых действий. Однако после встречи с президентом Владимиром Зеленским во время Генассамблеи ООН его риторика изменилась: Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои земли.

В команде украинского президента оценили дипломатические усилия Чарльза III и британского премьера Кира Стармера, которые повлияли на пересмотр позиции американского лидера.

По данным журналистов, Чарльз III принимал Трампа с семьей в Виндзорском замке, сопровождая его во время официальных мероприятий, обеда и ужина. Во время государственного банкета монарх прямо упомянул Украину в речи

"В двух мировых войнах мы боролись бок о бок против тирании. Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы с союзниками поддерживаем Украину, чтобы остановить агрессию и восстановить мир", – сказал он.

Чарльз III последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В марте он также встречался с Владимиром Зеленским в Сандрингемском дворце.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что изменение позиции Трампа следует оценивать максимально положительно. Он добавил, что президент был раздражен из-за игнорирования его инициатив по прекращению войны со стороны Владимира Путина, что также могло повлиять на пересмотр его взглядов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его американский коллега Дональд Трамп хочет победы Украины в войне с Россией. Именно поэтому сообщение президента США, которое многие в мире трактовали как кардинальное изменение позиции по российско-украинской войне, для главы Украины не стало неожиданностью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп поставил под сомнение успехи Путина в Украине. Он отметил, что на поле боя россияне почти беспомощны, они не достигли за более чем 3 года никаких особых успехов.

Зато российскую экономику затяжная война поставила на грань выживания.

