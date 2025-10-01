Сестра Чарльза III во второй раз приехала в Украину и встретилась с супругами Зеленских. Фото и подробности

Принцесса Анна, сестра короля Великобритании Чарльза III, совершила неожиданный визит в Украину. Его не анонсировали из соображений безопасности, однако именно это сделало приезд Ее Высочества особенно символичным.

Как сообщили BBC в Букингемском дворце, королевская особа прибывала не для торжеств, а чтобы привлечь внимание мира к болезненным гуманитарным темам, с которыми ежедневно сталкивается Украина из-за полномасштабного вторжения России. В Киеве принцессу Анну тепло встретили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Вместе они посетили ряд объектов, связанных с поддержкой детей, которые стали жертвами войны. В частности, принцесса почтила память погибших детей.

Гуманитарный акцент визита

По информации дворца, главной целью приезда стало привлечение внимания к "травматическому опыту детей, живущих на линии фронта конфликта". Во время визита Анна встретилась с подростками, которых удалось вернуть домой после насильственной депортации.

В частности, она посетила Центр защиты прав ребенка, созданный для поддержки молодежи, пострадавшей от войны, где поблагодарила персонал за "неустанный труд" и пообщалась с детьми, которые уже воссоединились со своими семьями.

Статистика впечатляет: по данным украинского правительства, с февраля 2022 года по меньшей мере 19 500 детей были депортированы и насильно перемещены на оккупированные территории или в Россию. Только около 1600 вернулись домой. Именно поэтому в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест диктатора России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Встречи в столице

В Киеве принцесса Анна имела насыщенную программу. Она не только встретилась с супругами Зеленских, но и пообщалась с женщинами-полицейскими и военнослужащими, которые занимаются защитой женщин и детей в прифронтовых регионах. Королевская особа посетила реабилитационный центр, где проходят лечение раненые ветераны, а также те, кто имеет психологические травмы, связанные с войной.

Не обошла принцесса и культурную составляющую. Она побывала в Софийском соборе, где ознакомилась с историческим наследием Киева, и посетила выставку уничтоженной российской военной техники возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Также Анна осмотрела Херсонскую культурную выставку, посвященную городу, освобожденному ВСУ в ноябре 2022 года. В Букингемском дворце это событие назвали "символом силы, сопротивления и борьбы Украины".

Королевская поддержка Украины

Визит принцессы Анны состоялся через несколько недель после того, как Киев неожиданно посетил ее племянник принц Гарри. Герцог Сассекский встречался с ранеными украинскими военными и поддержал их программы реабилитации. Таким образом, менее чем за месяц Украина приняла уже двух представителей британской королевской семьи.

Сам король Чарльз III также неоднократно демонстрировал поддержку нашей стране. В марте он принимал Владимира Зеленского в своем имении Сандрингем в Норфолке, а во время недавнего визита президента США Дональда Трампа в Великобританию упомянул об Украине в своей речи, подчеркнув, что "сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир".

Особая связь с Украиной

Принцесса Анна не впервые посещает Украину. Она была первой представительницей британской монархии, которая побывала здесь: в 1973 году Киев принимал чемпионат по конному спорту, который должен был состояться в Москве, однако был перенесен из-за отказа Анны участвовать в соревнованиях в России. Позже, в 1990 году, она снова посетила Киев.

Ранее OBOZ.UA писал, что сестра Чарльза III поддержала оркестр Военно-Морских сил ВСУ в Шотландии. Тогда она тепло пообщалась с украинскими военными музыкантами и получила искренние эмоции от их выступления.

