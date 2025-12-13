'Будет много событий': Зеленский анонсировал визит в Берлин и встречу с представителями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он проведет встречи с представителями президента США Дональда Трампа и с европейскими партнерами. С лидерами он будет говорить о фундаменте мира – политической договоренности об окончании войны, развязанной РФ.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в субботу, 13 декабря, во время вечернего обращения к гражданам. По его словам, сейчас есть значительный шанс завершения войны.

Украинская сторона работает для того, чтобы мир для нашей страны был достойным и чтобы была гарантия, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением.

"Спасибо всем партнерам, которые помогают нам – помогают Украине, и мы будем в эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным", – отметил гарант, добавив, что в Берлине будет много событий.

Он ждал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и нашей переговорной команды по их контактам, которые уже состоялись.

"Генерал Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать по деталям гарантий безопасности для Украины, для украинцев. Одновременно продолжается разговор украинских чиновников с Америкой и Европой относительно реального восстановления Украины, реального развития Украины после войны", – сказал президент.

Зеленский также анонсировал дальнейшие встречи и контакты.

"Но помним: наши украинские позиции в переговорах сильны благодаря тому, что мы держим позиции на фронте, в нашем оборонном производстве, в нашей внутренней устойчивости. Украина сильна снаружи тогда, когда у нас есть сила внутри, и так это должно быть в дальнейшем", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 декабря, принял несколько докладов от Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды. А также рассказал о ходе подготовки к переговорам.

На площадке в Германии, по словам президента, готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины.

