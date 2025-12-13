'Есть значительный шанс для завершения войны': Зеленский – о важных переговорах, позиции Украины и ударах по Одесщине. Видео

Украина готовится к встречам с представителями США и Европы, которые должны состояться в ближайшие дни. Обсуждение будет касаться "фундамента мира", и сейчас есть "значительный шанс" на продвижение в этом процессе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который вечером в субботу, 13 декабря, записал новое видеообращение к гражданам. Оно опубликовано на YouTube-канале ОП.

Новые встречи в Германии

"Сейчас готовимся к встречам с американской стороной и нашими европейскими друзьями в ближайшие дни. Берлин – будет много событий", – анонсировал глава государства.

О последних контактах секретарь СНБО Рустем Умеров и другие переговорщики вскоре представят свои доклады. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинского сектора обороны и безопасности будут работать над гарантиями безопасности. Кроме этого, продолжаются разговоры с Америкой и Европой по восстановлению и развитию Украины после войны.

"Самое главное – будут встречи у меня с представителями президента [Дональда] Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира – политической договоренности об окончании войны.

Сейчас шанс значительный. И это важно для каждого нашего города, для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным и чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением", – отметил президент.

Он в очередной раз поблагодарил партнеров, которые помогают нашей стране. "И мы будем в эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным", – отметил Зеленский.

Сила украинской дипломатии – в "силе внутри"

Президент призвал помнить о том, что украинские позиции в переговорах сильны "благодаря тому, что мы держим позиции на фронте, в нашем оборонном производстве, в нашей внутренней устойчивости".

"Украина сильна снаружи тогда, когда у нас есть сила внутри, и так это должно быть в дальнейшем. Поэтому все наши подразделения, которые сейчас выполняют боевые задачи, каждый украинский воин, все оборонные предприятия, Силы безопасности – все должны стараться давать результат для Украины. И я благодарю каждого, кто бьется ради Украины, работает ради Украины именно так – для Украины как для самого себя", – обратился он к патриотам.

Российские обстрелы

Зеленский рассказал, что в течение субботы весь день получал доклады из регионов, прежде всего из Одессы после российских ударов.

По состоянию на вечер 13 декабря восстановление продолжалось. "Непросто, но задействованы все необходимые силы. Поручил чиновникам максимально ускорить процессы ремонтов, поставки оборудования, которое необходимо", – сообщил глава государства.

Также в субботу РФ ударила по еще одному гражданскому судну в Черном море. Владелец поврежденного корабля – Турция, груз – продовольствие.

"Фактически это был удар по продовольственной безопасности... Бить по таким судам, которые не имеют никакого отношения к войне, – прямой вызов России всему миру. Будем с партнерами разбираться, как реагировать на это. Реакция будет", – заявил президент.

Санкции

Также есть новое санкционное решение Украины. Под ограничения попал российский флот танкеров и других судов, которые работают на войну.

Новые подсанкционные физические и юридические лица "зарабатывают Путину деньги, чтобы он мог убивать людей и затягивать с дипломатией".

"Обязательно санкции будут распространены и в других юрисдикциях – мы имеем об этом договоренности с нашими партнерами", – обратил внимание президент.

Освобождение гражданских, которых удерживали в РБ

"Важный шаг был обеспечен ГУР: из Беларуси вернули пятерых украинцев. Это наши гражданские. Вместе с ними также в Украине сейчас беларусские политические заключенные, которые были освобождены благодаря договоренностям с Америкой. В частности, среди них Мария Колесникова, Виктор Бабарико и другие. Говорил сегодня с Марией – рад, что люди наконец на свободе", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что несколько раз общался с главой ГУР Кириллом Будановым.

"И теперь важно, чтобы были результаты на российском направлении – чтобы возобновились обмены наших людей, наших пленных. Украинские военные и гражданские должны возвращаться домой из российского плена. По всем линиям, со всеми партнерами работа должна быть значительно активизирована", – надеется президент.

Как писал OBOZ.UA, 13 декабря Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов теневого флота РФ. Агрессор использовал эти суда для обхода санкций Европейского Союза, G7 и других государств.

