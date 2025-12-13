Графики по всей Украине: когда и где будут выключать свет 14 декабря
В Украине отключения электроснабжения не прекратятся и в последний день этой недели. В воскресенье, 14 декабря, графики почасовых стабилизационных отключений (для бытовых потребителей), а также графики ограничения мощностей (для промышленных потребителей) будут применяться в большинстве регионов.
Об этом предупредило "Укрэнерго". Причина этих мероприятий – последствия ракетно-дронных обстрелов наших энергообъектов, которые проводит российская армия.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредила пресс-служба компании.
Когда не будет света в Сумской области
Когда не будет света в Полтавской области
Где узнать свою группу и посмотреть актуальные графики отключений
– По состоянию на 13 декабря в Украине применялись графики отключения света, однако ряд населенных пунктов в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях был обесточен из-за массированного удара РФ.
– В разных регионах применяются разные графики – это связано с разрушениями конкретных генерирующих и распределительных мощностей энергосистемы.
– Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил: если зима окажется холодной, аварийных и почасовых отключений света будет не избежать. Критическими будут даже средние морозы в течение недели.
