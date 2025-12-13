Графики по всей Украине: когда и где будут выключать свет 14 декабря

В Украине отключения электроснабжения не прекратятся и в последний день этой недели. В воскресенье, 14 декабря, графики почасовых стабилизационных отключений (для бытовых потребителей), а также графики ограничения мощностей (для промышленных потребителей) будут применяться в большинстве регионов.

Об этом предупредило "Укрэнерго". Причина этих мероприятий – последствия ракетно-дронных обстрелов наших энергообъектов, которые проводит российская армия.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – предупредила пресс-служба компании.

Когда не будет света в Сумской области

Когда не будет света в Полтавской области

Где узнать свою группу и посмотреть актуальные графики отключений

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

– По состоянию на 13 декабря в Украине применялись графики отключения света, однако ряд населенных пунктов в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях был обесточен из-за массированного удара РФ.

– В разных регионах применяются разные графики – это связано с разрушениями конкретных генерирующих и распределительных мощностей энергосистемы.

– Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил: если зима окажется холодной, аварийных и почасовых отключений света будет не избежать. Критическими будут даже средние морозы в течение недели.

