Кража авто, розыск и драма в семье: как звезда Детского Евровидения Виктория Петрик стала женой рецидивиста и помогла ему сбежать

Певица из Одессы Виктория Петрик, которая представила Украину на песенном конкурсе Детское Евровидение 2008 и заняла второе место, в 2022 году стала фигуранткой громкого скандала. Тогда в медиа просочилась информация о причастности ее избранника Владимира Андрушкевича к краже.

Оказалось, что мужчина неоднократно имел проблемы с законом, а теперь и вовсе находится в розыске. OBOZ.UA выяснил, что известно о рецидивисте и какую роль звезда Детского Евровидения сыграла в его освобождении из-под стражи.

Угон машины

По данным правоохранителей, 22 января 2022 года, около 5 часов утра двое мужчин открыли дверь в салон припаркованного Hyundai Santa Fe, используя электронные устройства для взлома транспортных средств. Один из преступников сел за руль и покинул место совершения уголовного преступления, распорядившись похищенным автомобилем по своему усмотрению и нанеся владелице материальный ущерб на сумму 825 тысяч гривен.

24 января сотрудники уголовного розыска Одессы задержали местного жителя 1981 года рождения по подозрению в незаконном завладении машиной. Им оказался муж Виктории Петрик – Владимир Андрушкевич. Его сообщника задержать не удалось.

Следователи объявили Андрушкевичу подозрение по ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения мужчине избрали содержание под стражей с правом внесения залога в размере 744 тысячи гривен. Согласно закону, он должен был:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье, суду;

не отлучаться за пределы города Одессы без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства и места работы.

К Виктории Петрик у правоохранителей претензий нет, однако, как говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, часть залога, а именно 290 тыс. грн, внесла именно она. Остальные средства предоставили двое родственников подозреваемого. 21 февраля 2022 года Владимира Андрушкевича отпустили под залог. Почти сразу после этого мужчина сбежал и не появлялся по требованию проведения дальнейших следственных действий. Досудебное расследование было остановлено в связи с объявлением подозреваемого в розыск 01.07.2022 года.

Эта информация указывает на то, что Виктория Петрик, вероятно, могла стать соорганизатором побега мужчины за границу. Стоит учесть, что, поскольку это не первое уголовное дело Андрушкевича, ему грозило лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Таким образом мужчина стал рецидивистом, ведь не впервые привлекается к ответственности.

Драма в семье

Что интересно, хотя звезда Детского Евровидения так активно поддерживала мужа, когда у него возникли проблемы с законом, ранее имела желание с ними развестись. Виктория Петрик официально заключила брак с Владимиром Андрушкевичем, который старше ее на 16 лет, 26 декабря 2016-го. А вот в 2020-м исполнительница подала на развод. Причиной такого решения она указала "разные характеры, взгляды на семейную жизнь и фактическое прекращение брачных отношений между ними".

Однако в конце концов в их отношениях так и не была поставлена точка. Виктория Петрик подала в суд новое заявление, где попросила оставить иск без рассмотрения. Но, даже уладив свою семейную жизнь, исполнительница не показывает лицо избранника в своих соцсетях.

OBOZ.UA также известно, что в 2019 году Владимир Андрушкевич сам стал жертвой злоумышленников. Правонарушители ворвались в его квартиру, похитили средства и золотые украшения, нанеся имущественный ущерб на сумму 198 915 гривен.

