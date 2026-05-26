Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед переездом в Канаду: где состоялось празднование и как выглядело платье невесты. Фото

Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина сыграли камерную свадьбу перед запланированным переездом в Канаду. Праздник супруги устроили на западе Украины, а не на Киевщине, где сейчас проживает.

Видео дня

Первые кадры с празднования пара показала в InstaStories, рассекретив место празднования и свой свадебный образ. Церемония прошла в курортном комплексе Edem Resort под Львовом – именно здесь супруги узнавали пол своего будущего ребенка.

На опубликованных кадрах Екатерина Остапчук предстала в романтичном белом платье, усеянном кружевом, длинными рукавами, шлейфом и рядом пуговиц на спине. Волосы блогер собрала в аккуратный пучок.

В то же время она отметила, что это не главный свадебный образ.

Также женщина показала кадры с Владимиром Остапчуком и их маленьким сыном Тимом. Отец и сын появились на празднике в одинаковых черных смокингах.

Это торжество состоялось после новостей о предстоящей эмиграции семьи в Канаду. Ранее Екатерина Остапчук сообщала, что они с мужем приняли решение переехать в Монреаль уже в июне.

По словам блогера, окончательно на решение повлиял российский обстрел дома шоумена под Киевом.

Как писал OBOZ.UA, Екатерина Остапчук подчеркивала, что переезд не является "бегством", а сознательным решением семьи. По ее словам, муж имеет статус резидента Канады, в стране живут его старшие дети, а сама она получила разрешение на работу.

"Мы сознательно эмигрируем. В Канаде у нас есть документы, там старшие дети, мы знаем язык. Мы не убегаем или должны переезжать, мы сознательно эмигрируем", – заявила жена ведущего.

Супруги планируют некоторое время жить в Монреале, а в будущем не исключают переезда в Торонто. При этом Остапчуки уверяют, что не отказываются от Украины и намерены жить на две страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!