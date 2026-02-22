'Эта история должна была иметь такое завершение'. Российский обстрел разрушил дом экс-жены Остапчука, за который она годами скандалила с ведущим

Бывшая жена Владимира Остапчука – нотариус Кристина Горняк – сообщила о том, что потеряла дом под Киевом, который скандалами делила с экс-супругом, в результате массированного российского обстрела в ночь на 22 февраля. Значительные повреждения получила также недвижимость соседей, но, к счастью, люди остались живы.

В этот момент Горняк находилась на западе Украины, а в доме, из-за которого годами длился скандал между ней и новой семьей ведущего Остапчука, никто не живет. Об этом нотариус сообщила в InstaStories.

"Нет человека в нашей стране, кого не задела война. Дошла и моя очередь. Единственное, что я могу сказать, что это деньги, которые не стоят на уровне с человеческими жизнями, которые забирает война. Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живы, люди – самое ценное. Дом не видела, но говорят пострадал сильно. Значит эта история должна была иметь такое завершение", – написала Горняк.

Она подчеркнула, что вкладывала в дом не только средства, но и личное участие – контролировала строительство, общалась с подрядчиками, работала над дизайном и техническими решениями.

"Я очень хотела бы, чтобы этот дом был наполнен теплом, любовью хороших людей. Но мы все живем в реалиях войны, где прилетает ежедневно не только на фронте, но и в тылу. Ежедневно гибнут люди, и самое большое, за что я могу поблагодарить сейчас Бога, – что в этом доме никто не жил!" – добавила она.

Как отреагировала жена Остапчука – Екатерина

Екатерина Остапчук также сообщила о потере жилья, однако акцентировала внимание именно на якобы "бедствовании" Кристины Горняк. Она раскритиковала женщину и за ее реакцию на потерю дома и на "отсутствие вклада" в недвижимость.

"Дома Вовы больше нет. Ночью был прилет, – сообщила Екатерина. – Прокомментирую сториз его бывшей, которая жалуется на разрушение дома. Для тех, кто не в контексте: до меня Вова был в браке 1,5 года (всего 2,5 лет отношений) с другой женщиной; во время брака он купил дом. Она не вкладывала в него ни гривны. Вова подписал документы о разделе имущества пополам. Месяц назад появился покупатель, который был готов приобрести дом за 170 тысяч долларов (Вова покупал его за 230). Она отказалась продавать, потому что ей показалось, что это дешево".

Кроме того, она раскритиковала формулировку Горняк о том, что "война дошла и до нее", подчеркнув, что многие украинцы потеряли единственное жилье. По словам Катерины, именно Остапчук потерял "единственное свое жилье", поскольку дом был оформлен на него, а возможность продажи с разделением средств ранее не реализовали.

"Война задела всех. Теперь дошла очередь и до меня". Как ты можешь вообще такое писать? Куча людей потеряли все, на что зарабатывали всю жизнь, а ты "потеряла" половину дома, в который не вкладывала ни гривны, и имела право на него претендовать только потому, что была 1,5 года чьей-то женой? Хоть бы постеснялась приравнивать себя к людям, которые действительно потеряли свое жилье", – возмутилась Екатерина Остапчук.

Дом в селе Вишенки Киевской области начали возводить незадолго до полномасштабного вторжения. В 2022 году тогдашние супруги заявляли, что продолжают строительство несмотря на войну.

Напомним, брак Кристины Горняк и Владимира Остапчука длился с 2020 по 2022 годы. Во время совместной жизни экс-пара решила приобрести совместную недвижимость, чтобы строить полноценную семью, однако впоследствии их брак распался.

Как писал OBOZ.UA, бывшие супруги не успели завершить ремонт в доме, поэтому ведущий сделал это с Екатериной Полтавской (ныне – Остапчук). К тому же, знаменитость решил оформить прописку в жилье новой избранницы без согласования с нотариусом. Это вызвало у женщины сильное возмущение, поэтому она устроила публичные разборки с Полтавской.

