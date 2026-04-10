Владимир Остапчук эмигрирует в Канаду с семьей: жена ведущего объяснила, что стало последней каплей

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с семьей переезжает в Канаду. Над важным шагом они с женой, Екатериной Остапчук, начали задумываться еще год назад, однако окончательное решение приняли после того, как российский обстрел разрушил скандальный дом шоумена под Киевом.

Об эмиграции избранница ведущего сообщила в своем Telegram-канале. Место жительства они сменят уже в этом июне. Сначала семья ведущего переедет в Монреаль на два года, а затем планирует отправиться в Торонто.

"Как вы знаете (или нет) мой муж – резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным. Всем сердцем люблю Украину и Киев, но надо думать не только о себе, но и о Тимофее. Лично мне морально легче не воспринимать это решение окончательным, поэтому оставляю за собой право на надежду вернуться. По крайней мере пока, будем жить на две страны", – сообщила инфлюенсер.

Как отметила Екатерина Остапчук, поскольку ее муж имеет статус резидента Канады, это позволит ему в будущем стать гражданином этой страны. Когда ведущий будет обладателем канадского паспорта, его жена и сын Тимофей смогут получить статусы постоянных жителей государства через иммиграционную программу Family Sponsorship.

Кроме того, по словам супруги Владимира Остапчука, во время недавней поездки в Канаду они уладили все вопросы с документами. Шоумен получил за границей водительские права, а также может работать преподавателем в университетах, поскольку одержал необходимое образование и сдал экзамены. Однако в то же время, как подчеркнула Екатерина Остапчук, профессию ведущего он не бросит.

"Сейчас много заказов в Европе. И на самом деле из Канады туда сейчас легче добираться, чем из Украины, к сожалению", – сообщила блогер.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 февраля Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, в результате которого серьезные повреждения получил дом в селе Вишенки Киевской области, который с большим скандалом делили Владимир Остапчук и его бывшая жена Кристина Горняк. К счастью, на момент вражеского обстрела внутри дома никого не было, поэтому обошлось без жертв.

"Мне очень грустно, но ничего не могу изменить. Только принимать последствия. В нашем коттеджном городке все живы, люди – самое ценное. Дом не видела, но говорят, сильно пострадал. Значит, эта история должна была так закончиться", – писала Горняк.

