'Мы не убегаем'. Жена Остапчука назвала истинную причину переезда в Канаду и почему семья не выбрала другую страну

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Екатерина объяснила причины переезда семьи в Канаду, а именно в город Монреаль, и отметила, что это решение не связано с вынужденным бегством из страны. По ее словам, семья сознательно выбрала эмиграцию, учитывая ряд практических и семейных факторов.

О деталях переезда она рассказала в ответах подписчикам в InstaStories, уточнив, почему семья не рассматривала другие популярные направления для жизни среди украинцев, в частности Испанию. Екатерина Остапчук подчеркнула, что выбор Канады был взвешенным и логичным.

В стране семья уже имеет необходимые документы: Владимир Остапчук является резидентом, а сама Екатерина получила разрешение на работу. Кроме этого, в Канаде проживают старшие дети ведущего, а также семья хорошо владеет языком, что значительно облегчает адаптацию.

Она также отметила, что шоумен подтвердил свое образование по канадской системе и имеет магистерскую степень, а во время последнего пребывания в стране сдал экзамен и получил водительское удостоверение.

"Мы сознательно эмигрируем. В Канаде у нас есть документы (Вова – резидент, у меня – work permit, там старшие дети, мы знаем язык (Вова как носитель), там мультикультурное население, поэтому легче адаптироваться. Вова защитил свои дипломы там, имеет магистерскую степень по их системе образования. В конце концов, когда мы там были в последний раз, он сдал экзамен и получил их водительское удостоверение. Мы не убегаем или должны переезжать, мы сознательно эмигрируем", – объяснила она.

Блогер также ответила на вопрос о времени переезда – накануне активного свадебного сезона – периода возможного наибольшего заработка ее мужа. По ее словам, значительная часть заказов в этом году запланирована в Европе, и из Канады туда добраться проще, чем из Украины. В то же время она отметила, что переезд уже неоднократно откладывали из-за работы.

"У большинства заказчиков Вовы в этом году свадьбы, дни рождения в Европе. С Канады туда сейчас быстрее, чем из Украины. Но я уже откладывала переезд. Сначала мы не ехали из-за новогодних корпоративов, потом все праздновали дни рождения в феврале здесь. Да и Вова в основном работает годами у одних и тех же заказчиков. Кому надо, те закажут и из Канады", – отметила Екатерина Остапчук.

Также она объяснила, почему для проживания выбрали именно Монреаль. Основным аргументом стала удобная логистика – прямой перелет в Париж длится около шести часов. Вариант с Торонто ей не подошел на уровне личных ощущений, а Ванкувер рассматривали, но отказались из-за удаленности.

Прежде всего, нам надо будет часто летать в Европу на работу, а из Монреаля в Париж прямой путь – 6 часов, поэтому это удобно. Торонто мне не зашло чисто на уровне ощущений. Я бы рассматривала еще Ванкувер, но далеко нам", – заметила Екатерина.

Напомним, о переезде семьи в Канаду стало известно 10 апреля. Остапчук вместе с женой планирует перебраться в новую страну уже в июне: сначала семья будет жить в Монреале около двух лет, после чего рассматривает возможность переезда в Торонто.

По словам Екатерины Остапчук, окончательное решение об эмиграции вызревало в течение года, а одним из факторов стал российский обстрел, в результате которого был разрушен дом шоумена под Киевом. При этом она подчеркнула, что семья не отказывается от Украины и планирует жить на две страны, оставляя за собой возможность возвращения.

