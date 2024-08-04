Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская сообщили пол будущего ребенка. Видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук и его избранница Екатерина Полтавская скоро станут родителями мальчика. Пара рассекретила пол будущего малыша на 20 неделе беременности.

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С поклонниками этой новостью они поделились, опубликовав видео в Instagram. Супруги для гендер-пари выбрали территорию в загородном комплексе отдыха во Львовской области.

"У нас будет", – заинтриговала семья Остапчуков подписью под видео.

На нем пара с закрытыми глазами двигается в направлении пьедестала с огромным белым бантом на фоне. В нескольких метрах от них расположены дымовые шашки, которые с минуты на минуту должны были взорваться. Таким образом семья Остапчуков сообщила о будущем поле малыша.

Уже после оглашения радостной новости шоумен сначала поцеловал живот любимой, а уже потом взял ее на руки от счастья.

Екатерина Полтавская одела легкое ажурное платье цвета шампань, которое подчеркивало ее живот, а Владимир Остапчук был в белых шортах и голубой рубашке, якобы намекая на пол ребенка.

В комментариях будущих родителей поздравили поклонники и звезды. Были и те, кто не угадал с будущим полом, но все равно пожелал всего наилучшего супругам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Полтавская раскрыла свой срок беременности и рассказала, почему врачи говорили, что быстро зачать ребенка у нее не получится.

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