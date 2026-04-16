Виктория Бекхэм нарушила молчание на фоне драматического раскола в семье: мы старались быть лучшими родителями

Британская исполнительница и дизайнер Виктория Бекхэм обычно избегает публичного обсуждения драмы в своей семье, однако теперь решила нарушить молчание. Во время недавнего интервью экс-участницу Spice Girls спросили о старшем сыне Бруклине Пельце Бекхэме, который разорвал все связи со звездными родителями. Артистка не стала вдаваться в подробности нынешних отношений с первенцем или упоминать его имя, зато подчеркнула: они с мужем Дэвидом Бекхэмом любят своих детей и хотят для них только самого лучшего.

Звезда добавила, что для нее с любимым всегда было важно быть лучшими родителями для своих сыновей и дочерей, поэтому они всегда старались создать для них хорошие условия. Об этом она заявила в интервью The Wall Street Journal.

"Мы очень любим своих детей. Мы всегда старались быть самыми лучшими родителями, какими только могли быть. Знаете, мы уже более 30 лет находимся в центре внимания общественности, и все, что мы всегда делали, – это защищали наших детей и любили их. Это все, что я на самом деле хочу сказать по этому поводу", – высказалась селебрити.

Подробности раскола в звездной семье

Отношения между Бруклином Пельцом Бекхэмом и родителями серьезно обострились после его свадьбы с Николой Пельц в 2022 году. Тогда Виктория Бекхэм якобы "перехватила" первый танец молодоженов, чем, по словам присутствующих на церемонии, заставила чувствовать себя всех очень неловко.

После инцидента Бруклин Пельц Бекхэм отдалились от отца и матери, а в начале 2026-го решил окончательно разорвать с ними связи. Он обнародовал резонансное сообщение в социальных сетях, где заявил: Дэвид и Виктория Бекхэмы всегда его контролировали и даже хотели разрушить брак с Николой Пельц. Тогда же он написал: "Я не хочу примиряться со своей семьей. Я не нахожусь под контролем. Я впервые в жизни отстаиваю свои интересы".

Как ранее писал OBOZ.UA, Дэвид Бекхэм протянул оливковую ветвь старшему сыну и публично поздравил его с днем рождения, обнародовав совместный архивный кадр. Однако, по словам инсайдеров, Бруклин Пельц Бекхэм не оценил такой жест, мол, этим поступком отец в очередной раз продемонстрировал попытки полностью контролировать образ семьи, несмотря на его намерения сохранить хотя бы какую-то приватность.

