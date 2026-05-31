Жена Дмитрия Кулебы рассекретила стоимость их скромной свадьбы: сумма впечатляет

Жена бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая, рассказала о расходах на их свадьбу, которую пара организовала в камерном формате. По ее словам, значительную часть услуг во время праздника предоставили друзья бесплатно, а общие расходы оказались минимальными для подобного события.

Видео дня

Павелецкая поделилась этим в InstaStories. Она отметила, что фотосессия для пары была бесплатной, поскольку ее проводила подруга семьи. Также без оплаты работали визажистка и мастер прически, которые являются близкими знакомыми невесты.

"Если честно, мы плохой пример. Фото было бесплатное, потому что Вика – наша подружка, и не взяла бы с нас деньги. Мейк, прическа – были бесплатные, потому что Аничка – моя подружка, и прокляла бы меня, если бы я предложила ей деньги", – поделилась Павелецкая.

По словам Павелецкой, именно этот факт сделал подготовку к свадьбе значительно проще в финансовом плане. Она с юмором добавила, что большинство услуг им фактически "подарили друзья".

Единственной точно озвученной тратой стал свадебный букет, который стоил около 4000 гривен. Он был составлен из фрезий. А вот остальные цветочные композиции для праздничной фотосессии не создавались специально к событию, а были "найдены" дома.

Павелецкая также вспомнила, что угощение вроде клубники со сливками было комплиментом от заведения. Она в шутку назвала такой формат организации "очень экономным", а себя с мужем назвала "халявщиками".

В то же время она не уточнила стоимость свадебного платья, украшений и обуви. Однако известно, что для церемонии она выбрала белое платье украинского бренда Gasanova с жемчужными деталями, а образ дополнили легкий макияж и собранная прическа с цветами.

Также известно, что пара официально зарегистрировала брак через сервис в Дії. Стоимость такой услуги вместе с церемонией по видеосвязи зависит от дня и времени проведения и составляет от 0,85 грн до 1663,85 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая официально поженились 26 мая. Пара отпраздновала важное событие на террасе в семейном кругу. В видео, которым молодожены поделились в соцсетях, можно увидеть детей супругов от предыдущих браков, праздничный стол с шампанским и даже домашних собак, которые также стали участниками празднования.

Ранее Кулеба неоднократно подчеркивал, что они не планируют громкой свадьбы, а сама Павелецкая заявляла, что после бракосочетания не будет менять свою фамилию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!