Когда последний раз был в Варшаве – сделал это фото. Это Роман Дмовский. Монумент в самом центре в паре минут от президентского дворца.

Дмовський – фашист, расист, антисеміт, антиукраїнець, виступав за ополячення всіх нацменшин, включно з німцями, литовцями, білорусами. І шо. І нічого – його спадщина і його вшанування, включно з десятками вулиць на його честь, польській державі не завадили стати частиною ЄС.

Тому, коли наші польські партнери щось вякають про УПА, Шухевича та Бандеру, то це тільки тому, що вони чомусь себе вважають сильнішими за нас. Це помилка. Може хай у росіян перепитають як воно там "Київ за три дня". Тих самих росіян, яких так поважав пан Дмовський.