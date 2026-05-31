Свитолина перевернула матч и вышла в четвертьфинал Roland Garros, повесив сопернице 'баранку'. Видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в четвертьфинал Roland Garros, обыграв швейцарку Белинду Бенчич (№11 WTA). Двухчасовой матч завершился в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:0. Украинка неудачно начала встречу, но после проигранной первой партии полностью перехватила инициативу и завершила матч уверенной победой.

Первый сет проходил в равной борьбе. Обе теннисистки по два раза обменялись брейками в стартовых геймах, однако ключевой момент наступил при счете 2:2. Бенчич сумела взять подачу Свитолиной и вышла вперед. Украинка сразу ответила обратным брейком, сократив отставание до 3:5, но швейцарка все же довела партию до победы.

В десятом гейме Свитолина заработала брейк-пойнт, однако соперница отыгралась и со второй попытки реализовала сетбол.

Во втором сете Свитолина заметно прибавила в агрессии и качестве приема. Уже в четвертом гейме она сделала первый брейк и повела 3:1. После этого украинка уверенно удерживала преимущество, хотя концовка партии получилась напряженной. При счете 5:2 Свитолина не сумела подать на сет и позволила Бенчич приблизиться на расстояние одного гейма. Тем не менее в следующем розыгрыше на приеме украинская теннисистка вновь взяла подачу соперницы и перевела матч в решающий сет.

Третья партия полностью осталась за Свитолиной. Уже в стартовом гейме она спасла два брейк-пойнта и сразу обозначила перелом в матче. Затем украинка оформила брейк, увеличила преимущество до 3:0 и не оставила сопернице шансов на возвращение. Бенчич все чаще ошибалась, тогда как Свитолина уверенно контролировала розыгрыши и доминировала на задней линии.

В шестом гейме украинка поставила точку в поединке, реализовав матчбол на приеме. Решающий сет завершился со счетом 6:0 всего за шесть геймов.

Для Свитолиной это шестой выход в четвертьфинал Roland Garros. После непростого первого сета она выиграла 12 из 16 последующих геймов и завершила матч на серии из восьми подряд выигранных геймов.

В полуфинале Свитолина сыграет с Мартой Костюк, которая ранее разгромила третью ракетку мира Игу Швентек.

