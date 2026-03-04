Дэвид Бекхэм протянул оливковую ветвь старшему сыну, который отрекся от звездной семьи

Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм отодвинул на задний план громкий семейный конфликт и поздравил своего старшего сына Бруклина Пельца Бекхэма с 27-летием. Спортсмен обнародовал несколько архивных фотографий с первенцем, которые были сделаны задолго до того, как он решил публично отречься от звездных родителей.

Особенностью праздничной публикации стало еще и то, что Дэвид Бекхэм использовал домашнее прозвище старшего сына – "Баст" (Buster). Знаменитость лаконично написал в Instagram-stories: "Сегодня 27. С днем рождения, Баст. Мы тебя любим".

На первом фото Дэвид, Виктория и Бруклин Бекхэмы предстали перед камерой во время отдыха в бассейне. Они искренне улыбались и обнимали друг друга, наслаждаясь солнечным днем. На второй фотографии можно увидеть спортсмена с уже подросшим сыном, которые смотрят прямо в объектив и кажутся довольно счастливыми.

Конфликт в звездной семье

С течением времени идиллия в отношениях Бруклина Пельца Бекхэма с родителями разрушилась вдребезги. В начале 2026 года он обнародовал серию эмоциональных сообщений, где публично обвинил Дэвида и Викторию Бекхэмов в постоянном контроле и попытках уничтожить его брак. Кроме того, по словам Буклина, его родители специально создавали образ "идеальной" семьи для публики, тогда как в реальности "неискренние отношения были неотъемлемой частью их жизни".

"Я не хочу примиряться со своей семьей. Я не нахожусь под контролем. Я впервые в жизни отстаиваю свои интересы", – подчеркивал старший сын футболиста и дизайнера.

Дэвид Бекхэм недолго хранил молчание после резонансного заявления сына. Он стал гостем финансовой программы Squawk Box, где отметил: всегда пытался научить детей пользоваться социальными сетями с "правильной целью", но иногда они могут ошибиться.

"Они совершают ошибки, но дети имеют право на ошибки. Именно так они учатся. Иногда нужно позволить им сделать эти ошибки", – говорил знаменитость.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, масла в огонь этой и так сложной ситуации подлила бывшая ассистентка Дэвида Бекхэма Ребекка Лоос, с которой он якобы изменял своей жене Виктории Бекхэм. Женщина публично поддержала Бруклина в конфликте с родителями, подчеркнув: хорошо, знает, каким могут быть супруги, поэтому рада, что он наконец отстаивает свои границы.

