'Надо сесть и говорить': Зеленский назвал сроки возобновления диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начиная с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя. Именно сейчас, по его мнению, существует реальная возможность провести переговоры с Россией.

Об этом он заявил в интервью американской телеведущей Маргарет Бреннан для проекта Face the Nation на телеканале CBS. По словам главы государства, переговоры должны продлиться до начала следующей зимы.

Президент подчеркнул, что в этом году в январе сообщил американской стороне, что "сейчас есть окно для переговоров", поскольку ежемесячно ВС РФ будут нести все большие потери. По его мнению, россияне сейчас не могут оккупировать за месяц больше территории, чем контратакует украинская армия.

"Поэтому я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь – надо сесть и говорить до начала следующей зимы. Но это зависит от внутреннего давления на Путина со стороны его общества, а также от санкционного давления США и Европы на Россию", – сказал он.

Что касается диалога между Россией и Европой, то по мнению Зеленского, ЕС должны представлять Великобритания, Франция и Германия. Также по его мнению, с этим могут справиться страны Северной Европы или Турция.

В этом плане Зеленский отметил, что с помощью Анкары Киев имел значительные успехи в возвращении военнопленных.

"Кто в конце концов будет представлять Европу? Это должны решить Украина и Европа. Но не менее важно, чтобы Россия была готова к диалогу и присутствию Европы", – сказал глава государства.

Что предшествовало

В целом Европа начала активнее обсуждать возможность переговоров с Россией на фоне изменений в международной политике. Причиной этого стало снижение роли США в процессе урегулирования войны. В то же время в ЕС все больше говорят о необходимости формировать собственную стратегию в отношении Москвы – об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал известный дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что готов взять на себя роль спецпредставителя от Европейского Союза на мирных переговорах с Россией. Он отметил, что на такие предложения "нельзя ответить отрицательно".

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "переговорного стола" по завершению войны в Украине как такового не существует. Несмотря на это, стратегией Европейского Союза должно быть усиление давления на Россию и увеличение поддержки Украины. Если придерживаться этого плана, считает дипломат, есть шансы принудить Москву к переговорам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве отреагировали на желание Европейского Союза быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков сказал, что ЕС не может выступать таким посредником, поскольку "является стороной конфликта".

