Прошу США предоставить Украине лицензии на производство Patriot, – Зеленский

Украина просит Соединенные Штаты Америки предоставить лицензию на производство ракет Patriot. Это решение поможет многим странам мира.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью для Face the Nation. Он также отметил, что в Соединенных Штатах недостаточно производства антибаллистических ракет. Поэтому это может привести к кризису в разных частях мира. В то же время, Россия наращивает собственное производство баллистических ракет.

"Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют. 60–65 антибаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами – это ничто. Это не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство", – рассказал президент.

Он также добавил, что просил и предыдущую администрацию США, и нынешнюю предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

"Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь. Пока мы не будем производить европейскую антибаллистическую систему, нам будет нужна поддержка Соединенных Штатов", – подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский рассказал, что Украина хотела заключить первую Drone Deal с Соединенными Штатами.

"США хотели протестировать все типы наших дронов. Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море. Но мы до сих пор не имеем двусторонней Drone Deal – большого рамочного документа", – отметил Зеленский.

Он также добавил, что Drone Deals, которые имеет Украина, уже заключены с некоторыми странами Ближнего Востока и Европы, а сейчас готовится большая Drone Deal с ЕС.

"Надеюсь, мы достигнем такого же соглашения с нашими американскими партнерами. Я на это рассчитываю. Американские компании имеют передовые технологии ИИ, которых нет у нас. Зато мы имеем много того, чего нет у них, благодаря нашему значительному опыту на поле боя", – отметил президент.

Владимир Зеленский считает, что это сотрудничество может быть огромным – сильнейшим в мире в своем роде .

"Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Сделать необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал "да", – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что Украина сталкивается с постоянными массированными российскими атаками, которые включают ракеты различных типов и сотни ударных дронов. Система противовоздушной обороны работает на пределе возможностей, пытаясь отражать комбинированные удары врага. На этом фоне президент объяснил, почему обратился к Дональду Трампу и Конгрессу США с призывом ускорить принятие решений по военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский 26 мая направил Трампу и Конгрессу срочное письмо с просьбой помощи по поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны. В письме украинский лидер раскрыл подробности воздушного удара страны-агрессора России по Украине 24 мая и, в частности, уточнил, что российские захватчики в те сутки запустили две ракеты "Орешник".

Именно это письмо и было направлено одновременно Белому дому и американским законодателям.

