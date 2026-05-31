"Живчик" попал в громкий скандал после ребрендинга: что заявили в компании о российском следе

После ребрендинга напитка "Живчик" компания столкнулась с волной критики из-за отказа от привычного дизайна и подозрения относительно использования шрифта, связанного с российским дизайнером. В ответ разработчики пообещали пересмотреть вопрос шрифтовой гарнитуры и объявили грант в 50 тысяч гривен на создание нового варианта дизайна, который сможет получить поддержку украинцев.

О ребрендинге компания объявила в конце мая. В бренде объяснили изменения желанием осовременить продукт, новый дизайн предусматривает другую форму бутылки, а также более сдержанную и минималистичную этикетку.

Однако реакция покупателей оказалась совсем не такой, на которую рассчитывали маркетологи. Практически сразу после презентации соцсети заполонили посты с призывами вернуть старый вид напитка. Многие украинцы отмечали, что традиционный дизайн давно стал узнаваемым и вызывает теплые воспоминания о детстве, поэтому кардинальные изменения восприняли крайне негативно.

Впрочем, настоящий скандал разгорелся после того, как пользователи начали анализировать шрифты на новой этикетке. Внимание привлекло сходство одной из надписей с гарнитурой Road Radio. По данным дизайнерского сообщества Rentafont, этот шрифт создала дизайнер российского происхождения Елена Ковальская, которая работает под псевдонимом Glen Jan.

В сети начали появляться сравнения нового логотипа и надписей на упаковке "Живчика" с примерами использования этого шрифта. Некоторые пользователи даже обратили внимание на сходство с оформлением российских военных сухпайков, что только усилило волну критики.

Представители украинской платформы каталогизации шрифтов Rentafont отметили, что использование российских шрифтовых решений для украинского продукта выглядит особенно странно на фоне существования большого количества украинских аналогов. По их мнению, даже случайный выбор подобной гарнитуры может создавать нежелательные ассоциации для потребителей.

На критику отреагировало креативное агентство Brain Tank, которое занималось разработкой новой айдентики бренда. Там заявили, что не ожидали столь эмоциональной реакции аудитории и не догадывались, насколько сильным культурным символом для украинцев остается "Живчик".

В компании признали, что дискуссия вокруг шрифта является важной, и пообещали отдельно изучить этот вопрос. По словам представителей агентства, сейчас они тщательно анализируют ситуацию и в ближайшее время должны предложить решение по противоречивой шрифтовой гарнитуре.

Кроме того, Brain Tank решила пойти на необычный шаг и фактически привлечь к процессу самих украинцев. Агентство объявило грант на создание альтернативного дизайна этикетки. Автору концепции, которая соберет наибольшую поддержку пользователей, обещают денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен.

