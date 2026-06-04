Виктор Розовый откровенно рассказал о новой девушке и планирует ли на ней жениться после скандального развода

Комик и ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый, который в прошлом году со скандалом расстался с Ольгой Мерзликиной, приоткрыл завесу личной жизни. Как поделился звезда "Лиги смеха", сейчас он находится в отношениях со своей любимой девушкой Яной-Екатериной, которая все время рядом с ним и поддерживает в нелегкий период реабилитации.

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По словам юмориста, благодаря избраннице он смог справиться с жестким хейтом после резонансных заявлений об экс-супруге, однако эта волна критики задела и ее. О новом романе Розовый рассказал в интервью на YouTube-канале ISLND TV.

"Яна-Катерина – это человек, который был рядом со мной, поддерживал во время реабилитации. Тоже получала хейт в свою сторону. Был случай, когда у нее погиб друг и она поехала на похороны. Надо было поддержать жену друга. А у нее не были выключены сообщения в мессенджерах. Пока она была на похоронах, ей этот хейт приходил. Мы разделили хейт пополам, мне немножко больше, ей меньше. Но она никакого отношения к этому не имела", – отметил ветеран.

Виктор Розовый откровенно признался, что в будущем видит Яну-Екатерину своей женой. Однако юморист не спешит со свадьбой, ведь сейчас хочет сосредоточиться на собственном здоровье.

"Со временем, думаю, да (планирует жениться. – Ред.). Но надо реабилитироваться, я это прекрасно осознаю. Просто у меня плохо работает левая рука, левая нога еще и стопа на правой ноге. Это чисто мужской момент. Не то чтобы я колеблюсь. Не хочется говорить, что это для того, чтобы не быть обузой, но где-то в том направлении", – поделился комик.

Скандальный развод звезды "Лиги смеха"

Отношения Виктора Розового и Ольги Мерзликиной длились около 13 лет. Они довольно редко выносили сердечные дела на публику или делились совместными кадрами, но ситуация изменилась в марте 2024-го. Тогда Розовый и Мерзликина сыграли свадьбу, для чего юморист, который проходил службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, взял 10-дневный отпуск.

Однако их спокойная супружеская жизнь не была долговременной. 21 марта Виктор Розовый получил осложненное осколочное ранение головы. Он перенес нелегкое хирургическое вмешательство, после которого мог передвигаться на кресле колесном. В течение всего периода лечения и реабилитации Мерзликина была рядом с тогдашним мужем.

В мае 2025 года пара сообщила неожиданную новость – приняла решение развестись. Ольга Мерзликина сразу отметила, что причиной разрыва были измены со стороны Виктора Розового и больше подробностей проблем в отношениях они не планировали раскрывать, но все сложилось иначе. Юморист дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай, где вынес на публику детали их интимной жизни.

После этого Ольга Мерзликина поделилась своей версией романа со звездой "Лиги смеха" в разговоре с Машей Ефросининой. По ее словам, первые три года отношений с Виктором Розовым были почти идеальными, однако потом все кардинально изменилось. Мерзликина рассказала, что ветеран сильно ревновал ее ко всем мужчинам, тогда как сам не избегал контактов с женщинами, более того, как оказалось впоследствии, крутил романы на стороне.

Через три месяца после развода Виктор Розовый сообщил, что вступил в новые отношения. Он показал фото Яны-Екатерины, но никаких подробностей о ней тогда не раскрыл.

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