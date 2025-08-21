УкраїнськаУКР
Тяжелораненый Виктор Розовый показал свою новую девушку через три месяца после разрыва с женой: что о ней известно

Звезда проекта "Лига смеха" Виктор Розовый, который три месяца назад официально поставил точку в браке с женой Ольгой Мерзликиной, сообщил, что его сердце не свободно. Тяжелораненый юморист показал фотографию своей новой девушки, которая поддержала его на фоне скандала, что разгорелся из-за интервью Рамине Эсхакзай, где он раскрыл довольно личные вещи об отношениях с бывшей.

После разговора комика с блогером на просторах сети появилось немало возмущенных слов, а одна из юзеров отметила: "Если вы думали, что хуже измены быть ничего не может, просто скажите спасибо, что ваш парень не Виктор Розовый". Избранница ветерана российско-украинской войны иронично ответила на этот комментарий, отметив, что рада строить с ним отношения. Этот кадр звезда "Лиги смеха" распространил в своем Instagram.

Девушка сделала селфи в зеркале, позируя на камеру в зеленом худи. Она распустила белокурые волосы и сделала боковой пробор.

Что известно о девушке юмориста

Новую партнершу Виктора Розового зовут Яна-Екатерина. Судя по информации в соцсетях девушки, она живет во Львове. Как долго длится их роман пока неизвестно, однако ранее комик уже несколько раз делился кадрами с избранницей в соцсетях. Тогда Розовый официально не отмечал, что между ними разгорелся роман.

Кстати, как рассказал звезда "Лиги смеха", Яна-Екатерина уговаривала его убрать скандальный фрагмент из интервью, где он рассказал об интимных отношениях с Мерзликиной. Однако сам ветеран настаивал, чтобы этот кусок оставили.

Напомним, что о своей свадьбе Ольга Мерзликина и Виктор Розовый сообщили в начале марта 2024 года. Тогда юморист, который проходил службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, взял отпуск на 10 дней, чтобы узаконить отношения. Уже 21 марта он получил осложненное осколочное ранение головы, выполняя задание на Донецком направлении.

А вот в мае этого года Ольга Мерзликина подала на развод с Виктором Розовым. Причиной такого решения стали измены со стороны юмориста.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Розовый признался, повлияло ли его тяжелое ранение на развод с женой, и рассказал о попытках спасти брак.

