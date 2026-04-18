Даша Трегубова рассекретила нового бойфренда и объяснила, почему не строит отношения с коллегами

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова, которая осенью прошлого года сообщила о разрыве с избранником, закрутила новый роман. Знаменитость поделилась, что сейчас в ее жизни есть любимый мужчина, рядом с которым она чувствует себя максимально комфортно.

Вдаваться в подробности отношений артистка пока не стала, ведь их с бойфрендом история любви находится на начальной стадии, однако заверила – точно не одинока. Завесу своей личной жизни Трегубова приоткрыла в проекте "Наодинці з Гламуром".

"Да, появился новый возлюбленный. Это еще не повод для того, чтобы об этом заявлять публично, но да, я не чувствую себя одинокой. Это пока конфеты, букеты, но это тоже очень хороший период, и круто, когда он тянется как можно дольше", – сказала ведущая.

На уточняющий вопрос журналистки, является ли бойфренд Даши Трегубовой публичной личностью, знаменитость сухо ответила, что он "известен в своей сфере". Как заверила телеведущая, ее любимый мужчина не имеет отношения к шоу-бизнесу, да и в целом она никогда не имела сильного желания строить романтические отношения со своими коллегами.

"Я с коллегами всегда дружу. Мы видим друг друга в разных ситуациях. Я очень часто выступаю в роли режиссера и продюсера, поэтому мне кажется, что это был бы какой-то харассмент на площадке. Разве нет? Если я продюсер и беру актера, то почему мне с ним встречаться? Хотя у меня есть симпатичные коллеги", – высказалась артистка.

Напомним, что предыдущий роман Даши Трегубовой длился чуть больше года. Она решилась рассекретить прошлые отношения в конце 2024-го. Хотя ведущая и не рассказала большого количества деталей о партнере, отметила: он быстро нашел общий язык с ее дочкой и не обделял девочку подарками. Однако их история не закончилась хеппи-эндом – в сентябре прошлого года пара поставила точку в отношениях. Как отмечала Трегубова, они разошлись без всяких драм.

