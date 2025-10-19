Виктор Павлик оправдался за 'пиар' Табачника, из-за которого получил нагоняй от Юрка Юрченко: политика и дружба – разные вещи

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал публичный конфликт с фронтменом группы "Юркеш" и военным Юрком Юрченко, который резко раскритиковал коллегу из-за его реакции на смерть музыканта и экс-нардепа Яна Табачника. Артисты были знакомы более 30 лет, однако их дружба завершилась после сообщения Юрченко, который обвинил Павлика в "скользкой" позиции во время войны и назвал "политическим бисексуалом".

Видео дня

Долгое время Виктор Павлик воздерживался от публичных комментариев, однако в разговоре с журналисткой ТСН признался, что после инцидента они с Юрком Юрченко не общались. Певец подтвердил, что действительно понравилась публикация жены покойного Табачника и поделился коротким видео с упоминанием о нем, однако подчеркнул, что не имел политических мотивов.

"Я выложил маленькое видео на пять секунд, где мой давний знакомый играет на трубе якобы посвящение Яну Петровичу. С Яном мы знакомы 40 лет. Я был на многих его программах и имею честь. А политические истории – это уже другая история. Я не понимаю за что. Я даже не писал "Светлая память" или "Я очень люблю Яна Петровича". Но я никому ничего не пытался объяснить. Он (Юрченко. – Ред.) меня удалил из друзей. Политические предпочтения важны. Но мои прошлые годы – мое богатство", – оправдался Виктор Павлик.

Артист также добавил, что не понимает, почему именно его поступок вызвал столько критики, ведь немало известных людей – среди них Надежда Шестак, Ольга Сумская и Павел Зибров – оставляли свои комментарии под похожими публикациями, но не подверглись осуждению.

Детали конфликта

Конфликт, который привел к разрыву дружбы между исполнителями, возник в конце лета 2025 года из-за Яна Табачника – музыканта, народного артиста и трижды нардепа от пророссийской "Партии регионов".

Именно лайк, который Виктор Павлик поставил под публикацией, посвященной памяти Табачника, стал последней каплей для Юрка Юрченко. В своем эмоциональном посте Юрченко обвинил Павлика в "скользкой" и двусмысленной позиции.

"Потому что нех*й лайкать посты с памятью о галимом Яне Табачнике! Пса, что вместе со своими приспешниками-"регионалами" навлек на нас эту войну! Потому что хватит быть скользкой улиткой-павликом! Потому что сколько уже лет быть ни нам – ни вам! Потому что по суммарным залетам – харе! Потому что быть народным артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена невозможно и неприемлемо! Каждый из нас должен определиться! Время было – оно истекло! Будь, с*ка, украинцем! Или не будь!" – эмоционально высказался Юрченко.

Он отметил, что подобная "недопозиция" публичных лиц и вызвала войну, а также призвал всех друзей и подписчиков выбирать сторону: "Или ты – наш! Или пошел за Павликом!"

Напомним, Ян Табачник умер в 2023 году в Израиле от рака. Он был не только музыкантом, но и политиком – народным депутатом нескольких созывов от пророссийской "Партии регионов", которая поддерживала пророссийский курс и режим Виктора Януковича. В январе 2014 года Табачник голосовал за так называемые "диктаторские законы", которые ограничивали права и свободы граждан во время Революции Достоинства.

Ранее OBOZ.UA писал: Виктор Павлик раскрыл, как отреагировал на звание "политического бисексуала" от бывшего друга Юрка Юрченко. Артист признался, что уже научился не обращать внимания на хейт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!