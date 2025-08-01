Удалил из друзей и обозвал 'политическим бисексуалом': певец-воин Юрко Юрченко поставил точку в 32-летней дружбе с Виктором Павликом и назвал причину

Певец, фронтмен группы "Юркеш" и военный Юрко Юрченко заявил, что разорвал многолетнюю дружбу с народным артистом Украины Виктором Павликом. Он назвал бывшего друга "политическим бисексуалом" и объяснил, что причиной стала публичная симпатия Павлика к скандальному экс-нардепу Яну Табачнику, который умер в 2023 году.

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В своем эмоциональном обращении Юрченко вспомнил, как 32 года назад познакомился с Виктором Павликом, с которым прошел сложные времена 90-х. По его словам, артист неоднократно помогал ему в трудных жизненных обстоятельствах – как финансово, так и по-человечески. "У него всегда можно было одолжить 100 баксов. Он не отказывал. Я возвращал. Спасибо, Витя!" – написал певец.

Впрочем, эта благодарность не помешала Юрченко жестко высказаться о публичной позиции Павлика, которая стала для него окончательно неприемлемой. Речь идет о реакции Павлика на смерть Яна Табачника – музыканта, народного артиста, а одновременно и трижды нардепа от "Партии регионов", близкого к Виктору Януковичу и Иосифу Кобзону.

"Потому что нех*й лайкать посты с памятью о галимом Яне Табачнике! Пса, который вместе со своими приспешниками-"регионалами" навлек на нас эту войну! Потому что хватит быть скользкой улиткой-павликом! Потому что сколько уже лет быть ни нам – ни вам! Потому что по суммарным залетам – харе! Потому что быть народным артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена невозможно и неприемлемо! Каждый из нас должен определиться! Время было – оно истекло! Будь, с*ка украинцем! Или не будь!" – эмоционально высказался Юрченко, резко раскритиковав поведение Павлика.

Он отметил, что именно подобная "недопозиция" и двусмысленность публичных лиц в свое время и вызвала войну в Украине.

Певец призвал всех – друзей, коллег и даже подписчиков – или определяться со своей позицией, или "идти за Павликом". "Или ты – наш! Или пошел за Павликом!" – написал Юрченко.

Напомним, Ян Табачник – бывший народный депутат Украины V, VI и VII созывов от Партии регионов – пророссийской политической силы, которая во время Революции достоинства ассоциировалась с коррупцией, авторитаризмом и разгоном мирных протестов. В парламенте Табачник занимал должности в комитетах по вопросам духовности и культуры, а также по борьбе с организованной преступностью.

Он имел тесные личные отношения с экс-президентом Леонидом Кучмой, а особенно – с Виктором Януковичем, беглым президентом, при режиме которого началось жестокое преследование протестующих в 2013–2014 годах. В публичных заявлениях Табачник называл Януковича "человеком чести" и "волевым человеком", демонстрируя абсолютную лояльность к власти.

Также он был близким другом Иосифа Кобзона – российского певца, который открыто поддерживал аннексию Крыма, создание "Л/ДНР" и имел запрет на въезд в Украину. Табачник публично называл Кобзона "человеком, которым стоит гордиться".

Табачник умер 11 сентября 2023 года в Израиле после длительной борьбы с онкологией. Он неоднократно демонстрировал поддержку политикам и артистам, которые ассоциируются с пророссийской позицией. В частности, помогал в карьере Ани Лорак, которая после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины ни разу публично не поддержала свою страну.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети запустили фейк о смерти Виктора Павлика, жена певца отреагировала. Избранницу знаменитости возмутило распространение подобной дезинформации, поэтому она настроена наказать виновных.

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