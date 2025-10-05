Виктор Павлик раскрыл, как отреагировал на звание 'политического бисексуала' от бывшего друга Юрка Юрченко

Народный артист Украины Виктор Павлик прокомментировал громкий конфликт с певцом, фронтменом группы "Юркеш" Юрком Юрченко, который разгорелся из-за его лайка под постом памяти пророссийского экс-нардепа Яна Табачника. Юрченко, ныне военнослужащий, публично разорвал многолетнюю дружбу с Павликом и жестко раскритиковал его позицию, назвав "политическим бисексуалом".

В ответ на эту и любую другую критику Павлик заявил, что просто игнорирует негатив. В интервью для "Ближе к звездам" артист признался, что уже научился не обращать внимания на хейт и негативные комментарии в сети. Его метод борьбы с критикой – полное игнорирование, что, по его словам, помогает сохранять стабильную нервную систему.

"Как только начинаю видеть, что кто-то что-то негативное пишет, я просто выхожу оттуда и уже это не читаю дальше. Ну, зачем себе портить нервы?" – рассказал артист о своей реакции.

Именно так Павлик отнесся и к эмоциональному сообщению своего бывшего друга Юрка Юрченко.

Детали конфликта

Конфликт, который привел к разрыву дружбы между исполнителями, возник в конце лета 2025 года из-за Яна Табачника – музыканта, народного артиста и трижды нардепа от пророссийской "Партии регионов".

Именно лайк, который Виктор Павлик поставил под публикацией, посвященной памяти Табачника, стал последней каплей для Юрка Юрченко. В своем эмоциональном посте Юрченко обвинил Павлика в "скользкой" и двусмысленной позиции.

"Потому что нех*й лайкать посты с памятью о галимом Яне Табачнике! Пса, что вместе со своими приспешниками-"регионалами" накликал на нас эту войну! Потому что хватит быть скользким равликом-павликом! Потому что сколько уже лет быть ни нам – ни вам! Потому что по суммарным залетам – харе! Потому что быть народным артистом Украины и одновременно политическим бисексуалом в такие времена невозможно и неприемлемо! Каждый из нас должен определиться! Время было – оно истекло! Будь, с*ка, украинцем! Или не будь!" – эмоционально высказался Юрченко.

Он отметил, что подобная "недопозиция" публичных лиц и вызвала войну, а также призвал всех друзей и подписчиков выбирать сторону: "Или ты – наш! Или пошел за Павликом!"

Сам Ян Табачник был известен своей лояльностью к президенту-беглецу Виктору Януковичу и дружбой с российским певцом Иосифом Кобзоном, который открыто поддерживал аннексию Крыма и создание "Л/ДНР". Юрченко, который вспомнил в обращении, что Павлик когда-то финансово помогал ему в 90-х, подчеркнул, что эта благодарность не может перевесить его неприятие публичной позиции коллеги в условиях полномасштабной войны.

