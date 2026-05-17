Зал в унисон подпевал Сердючке! Легенды Евровидения зажгли гранд-финал попурри из главных хитов конкурса

После завершения конкурсной части гранд-финала юбилейного 70-го Евровидения на сцене "зажгли" легенды песенного конкурса разных лет – Руслана (2004), Верка Сердючка (2007), Lordi (2006), Александр Рыбак (2009), Эрика Викман (2025), Кристиан Костов (2017), Максимилиан Муцке (2004) и Мириана Конте (2025). Они устроили для зрителей и профессионального жюри незабываемое шоу, исполнив популярные хиты.

Видео дня

Что интересно, не все из этих артистов в свое время привезли домой хрустальные микрофоны, но благодаря эффектным постановкам и таланту запали в сердца международной аудитории. Как прошли выступления легенд музыкального шоу, OBOZ.UA узнал во время просмотра прямого эфира.

Звезды подготовили для еврофанов неожиданные сюрпризы – объединились для выступлений на Евровидении 2026. Шоу начала финская артистка Эрика Викман, исполнив попурри из хитов песенного конкурса – Espresso Macchiato, Cha Cha Cha Cha и Rim Tim Tagi Dim. В определенный момент к ней присоединилась группа Lordi.

Перформанс продолжил артист Максимилиан Муцке, который в более джазовом формате исполнил чувственный хит Loving You Is a Losing Game, мелодию которого быстро подхватил скрипач Александр Рыбак. Это эффектное попурри завершил болгарин Кристиан Костов.

Мальтийская исполнительница Мириана Конте, украинка Руслана и группа Lordi исполнили попурри из композиций разных жанров, что имело уникальное звучание и сорвало в зале овации. Знаменитости объединили треки – Serving, Save Your Kisses For Me, Mon amour и Euphoria.

Через несколько мгновений на сцену вышла украинская звезда Верка Сердючка. Она произвела фурор исполнением легендарного трека Nel blu, dipinto di blu, который годами не теряет популярности среди мировых слушателей. Артистка предоставила хиту новое звучание, что заметно пришлось по душе еврофанам, которые пели вместе с ней.

Напомним, что представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) вышла на сцену грандиозного шоу под номером 7. Она поразила аудиторию невероятным исполнением трека-манифеста внутренней силы, надежды и несокрушимости во времена неопределенности Ridnym и сорвала овации.

В номере украинки зашифровали много символов: от птицы в волосах до намека на Азовсталь. Что еще интересного заметили еврофаны?

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно о разговоре Андрея Данилко с Лелекой перед Евровидением и поступке, который едва не довел ее до слез.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!