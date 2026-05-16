'Это же не дело!' Стало известно о разговоре Андрея Данилко с Лелекой перед Евровидением и поступке, который едва не довел ее до слез

За кулисами Евровидения 2026 представительница Украины LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) встретилась с легендой конкурса Андреем Данилко. Это было их первое знакомство вживую, однако, как выяснилось, артисты уже разговаривали по телефону.

Видео дня

Как объяснила Лелека в блоге "Евровидения Украина" на YouTube, она обратилась к певцу, известному как Верка Сердючка, с просьбой о помощи. Это произошло, когда представительница Украины искала спонсоров для своего выступления.

Андрей Данилко проникся проблемой коллеги и не остался в стороне, однако о своем поступке застенчиво умалчивал.

"Андрей Данилко – самый прекрасный на свете. Знаете, можно к кому-то обратиться за помощью, и все такие: "Ой, не знаем. Желаем успеха, помашем вам флажками украинскими". Я позвонила Андрею, и он такой: "Да, ну это же не дело. Все дарю тебе", – рассказала Лелека.

Артистка рассекретила, что исполнитель приобрел для нее очень качественные ушные мониторы, которые помогли ей лучше слышать себя на сцене. Певица отметила, что своим хорошим выступлением обязана именно подарку Андрея Данилко.

Кроме этого, он вложился в музыкальную и визуальную часть номера – приобрел бандуру. Как рассказали в "Суспільному", инструмент изготовили мастера Дмитрий Губяк из Тернополя, Виктор Рубай из Львова, а также Юрий Мельник. Работа над ним длилась в очень сжатые сроки – неполные два месяца.

Она принадлежит к харьковскому типу бандуры и сочетает черты старосветской и современной академической традиции. Этот тип бандуры ассоциируется с кобзарями, которые когда-то путешествовали по селам и исполняли народную музыку.

"Реальными делами. Я была так счастлива. Думала, что заплачу", – призналась Лелека.

Напомним, финал Евровидения начнется вечером 16 мая. OBOZ.UA будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Чтобы узнать, где можно посмотреть выступления 25 стран вживую, переходите по ссылке.

Во сколько начало и когда выступит Украина – читайте здесь .

Ранее OBOZ.UA писал, что букмекеры обновили прогнозы после выступления Украины в полуфинале Евровидения 2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!