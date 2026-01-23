Вера Брежнева возмутила сеть странным комментарием под постом 'любимицы Лукашенко', которая притесняла украинок

Певица Вера Брежнева нарвалась на критику в сети из-за комментария, который оставила под одним из постов "любимицы" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, первой ракетки мира Арины Соболенко. Исполнительница положительно отреагировала на новость о том, что теннисистка, которая публично гнобила украинок, стала амбассадоркой итальянского дома моды Gucci.

Под роликом в Instagram, где спортсменка позирует в образе от известного бренда, артистка оставила три эмодзи с изображением огня. Таким образом Брежнева выразила своеобразную поддержку пособнице режима Лукашенко.

Такой жест со стороны Веры Брежневой не остался без внимания украинцев. Пользователи сети начали активно отмечать, что артистка оторвана от контекста войны в Украине и напомнили, что Соболенко ни разу не осудила режим Кремля.

"Почему вы ее поддерживаете?"

"Серьезно? Это враг Украины".

"Вот вы оторваны от реальности".

"Она – спортсмен страны-агрессора. Мне, как спортсмену, жаль видеть вашу поддержку спортсменке, которая жмет руку Путину и Лукашенко".

"Спорт вне политики?".

Пока Вера Брежнева никак не отреагировала на критику в свою сторону.

Что известно об Арине Соболенко

Теннисистка отличилась особой связью с самопровозглашенным президентом Беларуси. Каждую победу Соболенко на корте Александр Лукашенко празднует как собственное достижение, более того, может даже поднять рюмку за ее трофеи. Со своей стороны теннисистка подписала письмо в поддержку своего "покровителя" в 2020 году, когда тот якобы победил на выборах, проигнорировав мнение народа.

Стоит отметить, что хотя во время пресс-конференций Арина Соболенко избегает всех вопросов о войне РФ против Украины, свое отношение к нашему народу ярко демонстрирует на корте. Проигрывая украинке Марте Костюк на тай-брейке во втором сете четвертьфинала турнира WTA 1000 в Мадриде, "любимица Лукашенко" устроила настоящее представление из-за дождя. Она пожаловалась рефери на погодные условия и потребовала закрыть раздвижную конструкцию над ареной.

Костюк долго апеллировала к судье, что нельзя прерывать матч среди подачи и потом предоставить сопернице шанс подать дважды, но это не изменило ситуацию. Таймаут сыграл на руку Соболенко, поэтому она одержала победу.

До этого инцидента первая ракетка мира отметилась отвратительным поступком после финала первого сезона турнира серии Большого шлема Australian Open-2025. Проиграв американке Мэдисон Киз, она с командой имитировала мочеиспускание на тарелку, что является трофеем серебряного призера соревнования.

После издевательств над украинской спортсменкой и скандальных сцен Арину Соболенко настигла карма. Она проиграла финал Открытого чемпионата Франции-2025. В решающем матче теннисистка уступила второй ракетке мира Коко Гофф.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, украинские теннисистки отказываются пожимать руку Арине Соболенко после матчей. Отвечая на вопрос журналистов, как спортсменка относится к таким поступкам соперниц, она попыталась сделать вид, будто бы не переживает по этому поводу. "Любимица Лукашенко" отметила, что не может повлиять на позицию теннисисток, поэтому не обращает на это внимания.

