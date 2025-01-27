Любимица Лукашенко отметилась омерзительной выходкой после финала Australian Open-2025. Видео

Первая ракетка мира Арина Соболенко отметилась скандальной выходкой после финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open-2025. Теннисистка из Беларуси, проиграв американке Мэдизон Киз, вместе со своей командой поиздевалась на трофеем вице-чемпионки соревнований.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано на странице Tennis GIFs в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. На ролике видно, как Соболенко со своими тренерами имитирует мочеиспускание на тарелку, которую вручают неудачнице финала Australian Open.

Поведение любимицы беларусского диктатора Александра Лукашенко вызвало шквал критики со стороны фанатов. Некоторые поклонники призвали навсегда отстранить Соболенко от супертурнира в Мельбурне.

"Какие отвратительные и неуважительные действия. Они обязана публично объяснить свое поведение и принести извинения", "Это ненормально. Если только это не шутка", "Она должна быть навсегда забанена на Australian Open", "Им кажется это смешным? Нет, они просто примитивные и глупые", "Не говоря уже о том, что мужик, с которым она встречается, все еще женат", "А чего вы ожидаете от читерки и воровки мужей?" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Арина Соболенко слетела с катушек и устроила истерику после поражения в финальном матче Australian Open-2025.

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