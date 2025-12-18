Итак, из-за войны в Украине Путин уже успел кинуть, отказав в реальной помощи, не только Армению, но и Асада в Сирии, а сейчас точно так же фактически отказывает Мадуро в Венесуэле. Глобальный Юг всё фиксирует и анализирует.

Китайская бешеная собака таким образом откровенно сдает Юг своему хозяину - Китаю.

В то же время весьма сумасшедшими темпами утрачивает остатки своей субъектности и импотентная (хотя все еще - по привычке - визгливая) чересчур демократическая Европа, соединив в себе под руководством все там пока решающего Орбана потрясающую неспособность к чему бы то ни было, позорную трусость, неожиданную слабость и фантастическую жадность.

Мир не становится биполярным: он таким уже полностью стал (и явно - достаточно надолго!) за последние четыре года.

Свои встречи с Си Трамп абсолютно обоснованно называет G2.

В Совете Безопасности ООН у них на двоих - три Постоянных члена с правом вето.

В будущей G5 (США, КНР с мордором, Индия, Япония) у них на тех же двоих - похоже, все пятеро. По крайней мере, если Си с Трампом договорятся, остальные смолчат.

"Би-2" руководит миром.

"Великие" британцы, немцы и французы бессильно (а-ля поляки) надувают щеки, ведь ничего больше "надуть" не в состоянии.

СИк ТРАМПит глория мунди.