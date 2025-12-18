'Нас там не видят': Зеленский объяснил позицию США относительно членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки не видят Украину членом НАТО. Это утверждение в Вашингтоне появилось еще до президентства Дональда Трампа.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, это ему заявил экс-президент США Джо Байден.

Украина в НАТО

Как заявил глава государства, после этого он неоднократно поднимал этот вопрос в Белом доме, но это вызвало у американских чиновников улыбку. Они говорили Зеленскому, что он tough – то есть жесткий, тяжелый.

"Я с первых дней, с первого диалога с Байденом честно поднимал этот вопрос. НАТО есть в Конституции нашего государства, я ставил этот вопрос, может ли Украина будет в НАТО, мы реально хотим, это гарантии безопасности. Байден мне сказал: нет, вы не будете в НАТО", – сказал Зеленский.

Позиция Вашингтона по этому вопросу пока что не менялась, но, по мнению президента, в будущем может измениться, потому что "все в нашей жизни "пока что". В то же время необходимости убрать курс на НАТО в Конституции Украины Зеленский не видит.

"Я не считаю, что нам надо менять Конституцию. Пусть украинский народ решает, что делать с Конституцией. И это курс, мы хотели иметь такие гарантии безопасности", – говорит глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Евросоюз равно получению гарантий безопасности. Однако вопрос ЗАЭС и Донбасса до сих пор не решен.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что большинство в Конгрессе США положительно относится к утверждению гарантий безопасности для Украины. По его словам, этот шаг станет юридическим обязательством союзников в случае нарушения мирной договоренности со стороны России после прекращения огня.

