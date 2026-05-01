Василию Зинкевичу – 81: как сейчас выглядит легендарный артист, который редко появляется на публике, и что известно о его 'непредсказуемом' характере

Сегодня, 1 мая, легендарному украинскому певцу Василию Зинкевичу исполнился 81 год. За длительный период развития творческой карьеры артист подарил слушателям не один вневременной хит и стал настоящим "лицом" отечественной эстрады, однако в последние годы нечасто появляется на публичных мероприятиях. Он довольно разборчиво относится к приглашениям на выступления, а соглашается в основном только на знаковые события.

Видео дня

Так, например, один из редких выходов Василия Зинкевича на сцену состоялся 2 марта во время символического концерта по случаю дня рождения его экс-коллеги из ВИА "Смеричка" Владимира Ивасюка. Артист исполнил на сцене свои культовые хиты и покорил аудиторию не только феноменальным голосом, но и прекрасным внешним видом.

Несмотря на почтенный возраст, певец остается довольно энергичным и отдает всего себя творчеству. Для выхода на сцену он выбрал сдержанный костюм с мерцающими элементами на пиджаке, акцента которому добавили темно-красные платок и пояс.

Редкое выступление Василия Зинкевича сопровождалось громкими аплодисментами слушателей, однако, несмотря на любовь аудитории, он очень неохотно соглашается на участие в публичных мероприятиях. Как рассказывала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева, исполнитель почти всегда придерживается этой позиции и в случаях, когда речь идет о концертах памяти его друзей.

"Мне сложно сказать, в чем причина, но известно, что он очень избирательно относится к приглашениям. Например, он никогда не участвует в концертах памяти – даже если речь идет о его друзьях. Почему-то у него есть такой принцип. Возможно, это какая-то вера в приметы – не знаю. В то же время на "Шлягере" он был очень много раз. У него даже был отдельный блок, он закрывал концерты", – отметила режиссер.

О непростом сотрудничестве с Василием Зинкевичем рассказал и украинский скрипач Василий Попадюк. Музыкант не стал скрывать, что перед тем, как организовывать концерт легендарного артиста, подумал бы несколько раз, ведь он довольно непредсказуемый человек.

"Есть круг людей, которых Василий Иванович слышит и к которым прислушивается. Если бы я организовывал ему концерты, то, честно говоря, очень бы переживал – потому что он человек непредсказуемый, решения и договоренности могут измениться в любой момент. Но думаю, что мне он бы не отказал. Просто в Украине я не занимаюсь организацией концертов, а в Канаду он не приедет. Он гениальный, очень классный, и за это ему можно простить все остальные сложности", – делился Попадюк.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!