УкраїнськаУКР
русскийРУС

80-летний Василий Зинкевич, который нечасто появляется на публике, вышел на сцену в памятную дату и поднял зал на ноги одной фразой

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
477
80-летний Василий Зинкевич, который нечасто появляется на публике, вышел на сцену в памятную дату и поднял зал на ноги одной фразой

80-летний Народный артист Украины Василий Зинкевич, который в последние годы нечасто появляется на публике, вышел на сцену по случаю дня рождения Владимира Ивасюка. Концерт под символическим названием "Червона рута" состоялся 2 марта во Львовском театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

Видео дня

Событие, фото- и видеоотчеты которого облетели соцсети Instagram и Threads, было приурочено к памятной дате: 4 марта Ивасюку могло бы исполниться 77 лет. Зинкевича и композитора объединяет многолетнее сотрудничество в ВИА "Смеричка" и исполнение песни "Червона рута", которая уже давно стала символом украинской эстрады и которую теперь знает чуть ли не каждое поколение украинцев.

В рамках концерта Зинкевич исполнил свои известные хиты, с которыми неоднократно собирал полные залы. К участию также присоединились народный артист Украины Павел Дворский с сыновьями, заслуженный артист Украины Андрей Залиско, лауреатки международных конкурсов Ирина Доля и Ольга Томкив-Верхоляк.

80-летний Василий Зинкевич, который нечасто появляется на публике, вышел на сцену в памятную дату и поднял зал на ноги одной фразой

Кульминацией концерта стало выступление, которое началось короткой фразой "Слава Владимиру Ивасюку!", после чего зал поднялся. Сразу после прозвучали первые аккорды "Червоной руты", которую публика пела вместе с исполнителем.

Стоимость билетов на шоу легендарного Народного артиста варьировалась от 590 до 2390 гривен.

К слову, писатель-ветеран Артур Дронь отметил в InstaStories, что посетить концерт Василия Зинкевича было его давней мечтой, которую удалось воплотить его жене.

Отметим, Василий Зинкевич 1 мая будет праздновать свое 81-летие. Несмотря на почтенный возраст, он сохраняет активность на сцене. В июне 2025 года певец также участвовал в фестивале "Украинская песня – 2025" во Львове, где исполнил хиты "Це моя Україна", "Скрипка грає" и "Червону руту".

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в 80 лет живет "затворник" Василий Зинкевич. Исполнитель всегда был довольно нелюдимой личностью, но при этом очень любит разговаривать по телефону, особенно на темы, касающиеся искусства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe