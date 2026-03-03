80-летний Василий Зинкевич, который нечасто появляется на публике, вышел на сцену в памятную дату и поднял зал на ноги одной фразой

80-летний Народный артист Украины Василий Зинкевич, который в последние годы нечасто появляется на публике, вышел на сцену по случаю дня рождения Владимира Ивасюка. Концерт под символическим названием "Червона рута" состоялся 2 марта во Львовском театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

Видео дня

Событие, фото- и видеоотчеты которого облетели соцсети Instagram и Threads, было приурочено к памятной дате: 4 марта Ивасюку могло бы исполниться 77 лет. Зинкевича и композитора объединяет многолетнее сотрудничество в ВИА "Смеричка" и исполнение песни "Червона рута", которая уже давно стала символом украинской эстрады и которую теперь знает чуть ли не каждое поколение украинцев.

В рамках концерта Зинкевич исполнил свои известные хиты, с которыми неоднократно собирал полные залы. К участию также присоединились народный артист Украины Павел Дворский с сыновьями, заслуженный артист Украины Андрей Залиско, лауреатки международных конкурсов Ирина Доля и Ольга Томкив-Верхоляк.

Кульминацией концерта стало выступление, которое началось короткой фразой "Слава Владимиру Ивасюку!", после чего зал поднялся. Сразу после прозвучали первые аккорды "Червоной руты", которую публика пела вместе с исполнителем.

Стоимость билетов на шоу легендарного Народного артиста варьировалась от 590 до 2390 гривен.

К слову, писатель-ветеран Артур Дронь отметил в InstaStories, что посетить концерт Василия Зинкевича было его давней мечтой, которую удалось воплотить его жене.

Отметим, Василий Зинкевич 1 мая будет праздновать свое 81-летие. Несмотря на почтенный возраст, он сохраняет активность на сцене. В июне 2025 года певец также участвовал в фестивале "Украинская песня – 2025" во Львове, где исполнил хиты "Це моя Україна", "Скрипка грає" и "Червону руту".

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в 80 лет живет "затворник" Василий Зинкевич. Исполнитель всегда был довольно нелюдимой личностью, но при этом очень любит разговаривать по телефону, особенно на темы, касающиеся искусства.

