Сын Василия Зинкевича раскрыл, почему его легендарный отец отказался жить в Киеве и Москве, а остался в одиночестве в родном городе

Сын украинского эстрадного певца Василия Зинкевича, военнослужащий Василий Зинкевич-младший, раскрыл, почему его легендарный отец не захотел поселиться в Москве или Киеве. В свое время артист мог бы переехать в крупные города, где, возможно, имел бы больше возможностей для карьерного роста, однако решил остаться в родном Луцке.

Как отметил защитник, знаменитый певец всегда был сторонником более спокойного ритма жизни, поэтому его не привлекали суетливые столицы. Об этом он рассказал в интервью для Hromadske.

По словам Василия Зинкевича-младшего, когда он уже стал взрослым мужчиной, легендарный отец рассказал, что в свое время ему предлагали переехать работать в Москву. Однако исполнитель даже не думал о том, чтобы жить в России, поскольку всегда позиционировал себя как украинского артиста.

"Но в то же время отец не считал себя украинским радикалом, националистических взглядов каких-то не исповедовал. Для него просто существовала Украина, украинцы, украинская природа, культура, история. Он пытался привить нам с братом любовь к этой земле, ее красоте", – поделился военный.

После того, как Василий Зинкевич-младший получил высшее образование, он с братом и мамой решил жить в Киеве. Однако легендарный отец их желание жить в столице не поддерживал. Он остался в Луцке. Для Василия Зинкевича столица является очень шумным и многолюдным городом.

Интересно, что легендарный исполнитель всегда учил сыновей относиться к людям с любовью и пониманием. По словам Василия Зинкевича-младшего, хотя его отец и сторонился Москвы, никогда не высказывался враждебно о россиянах. Поэтому начало полномасштабной войны стало для него большой неожиданностью.

